Spaß im Schnee: Acht Tipps für acht Grad minus

München - Strahlende Sonne, eisige Temperaturen: An diesem Wochenende zog es Tausende im Freistaat hinaus zum Rodeln, Langlaufen und Schlittschuhfahren. Hier mögen es die Münchner besonders gern.

Minus 12 Grad waren es am Sonntag in München. Die tz hat sich in der Stadt umgeschaut und besonders schöne Plätze besucht, wo sich die Leute grad so in der Eiseskälte drängelten: im Englischen Garten und am Nymphenburger Schloss.

Laut Wetterdienst ist der Januar ungewöhnlich kalt, es bleibt weiterhin frostig. Heute werden minus acht Grad erwartet. Hier sind acht Tipps, wo man den Winter bestens genießen kann:

+ Im Dantebad kann man sogar im Freien schwimmen. © Leiprecht Im Freien Baden: Auch in der Eiseskälte kann man im Dante-Winter-Warmfreibad draußen schwimmen. Das 50-Meter-Stadionbecken ist 27 Grad warm, das Erlebnisbecken gut 30 Grad. Infos: www.swm.de.

Schlittenfahren im Riemer Park: Dank Bundesgartenschau gibt’s in Riem nicht nur einen neuen Park, sondern auch einen neuen, 20 Meter hohen Schlittenberg am Ostende des Parks. Traumsicht zu den Alpen. Erreichbar: U-Bahn-Station Messestadt Ost.

+ Die Eisbären in Hellabrunn sind in ihrem Element. © Marc Müller/Tierpark Hellabrunn Eisbären-Treffpunkt: Wie geht’s Mama Giovanna und ihrem Eisbären-Baby? Noch sind die beiden in Hellabrunn nicht zu sehen, aber die Tierpfleger informieren täglich um 15.30 Uhr an der Polarwelt über ihre Schützlinge.

Skifahren in Ebersberg: Ganz ohne Autobahnstau auf die Piste – das geht am Waldsportpark Ebersberg. Groß und Klein können die etwa 200 Meter lange Abfahrt runtersausen. Der Hang ist gut befahrbar. Geöffnet: Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Wochenenende 10 bis 13 und 14 bis 16.30 Uhr. Preise (Halbtages- und Nachtfahrkarten): Kinder 2,50, Erwachsene 4 Euro. www.waldsportpark-ebersberg.de

Langlaufen mitten in der Stadt! Auf www.muenchen.de sind insgesamt neun gespurte Loipen aufgelistet – mit genauer Lage und Länge. Ein Traum ist auch die Loipe vom SC Moosham in Egling (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Landschaftlich eine der schönsten Loipen in Deutschland ist die Nachtloipe in Schalkofen, Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr, www.scmoosham.de.

Winterspaziergang bei Seefeld (Kreis Starnberg): Von Gut Delling geht’s durch den Wald, inklusive Sonnenhügel mit Bankerl. Dauer: eine knappe Stunde. Hinterher ist eine Einkehr beim Sepperl-Wirt in Meiling möglich.

Eisstockschießen: Gaudi gibt’s garantiert auf beiden Eisstockbahnen am Gutshof Menterschwaige (Menterschwaigstr.4, Reservierung: 089 /64 07 32). Pro Person 4 Euro, Kinder die Hälfte. Für die gibt’s extra kleine Eisstöcke.

Botanischer Garten: Wem’s draußen zu zapfig ist: Im Botanischen Garten sind in einer Sonderausstellung frei herumfliegende tropische Schmetterlinge zu bewundern – und es ist bacherlwarm. Eintritt: 5,50 Euro, www.botmuc.de.

Winter in München: Das sagen die Münchner

Eine Traum-Kulisse

Das Eis ist super, die Sonne scheint, das Schloss Nymphenburg als Kulisse – es ist traumhaft! Wir treffen uns seit 20 Jahren zum Eisstockschießen. Wenn das Wetter nicht passt, dann auf der Eisstockbahn im Augustinerkeller. Aber jetzt sind wir regelmäßig hier – so oft es die Arbeit erlaubt.

Die Familien Zöllinger, Fichtl (aus Allach) und Thalmaier (aus Großhadern)

Langlauf-Genuss

+ © Achim Schmidt Wahnsinn, dass wir hier mitten in einer Millionenstadt Langlaufen gehen können! Ich mache das jetzt seit zwei Jahren, aber eigentlich in Ruhpolding, wo ich herkomme. Groß Wintersport können meine Verlobte und ich momentan nicht machen – sie ist schwanger…

Adolpho Heidenreich (32), Ingenieur aus Obergiesing

Nirgends ist es schöner

+ Mike Brilli mit Sohnemann Leo. © Achim Schmidt München ist der schönste Platz auf der Welt! Wir genießen den Schnee und die Sonne zum ersten Mal beim Schlittenfahren im Englischen Garten. Wir kommen aus New York, leben seit Oktober hier. Es ist vergleichbar mit dem Central Park. Aber dort gibt es nicht so tolle Holzschlitten wie hier.

Mike Brilli (38), Siemens-Angestellter, mit Sohn Leo (dreieinhalb) aus Haidhausen

Hunde-Glück im Schnee

+ Kerstin Brachvogels Hunde fühlen sich im Englischen Garten pudelwohl. © Achim Schmidt Für die Hunde gibt es nichts Schöneres, als im Englischen Garten im Schnee umherzutollen! Bevor es so kalt wurde, war hier nur Matsch, da mussten wir Eleni jedes Mal danach baden. Aber wenn wir jetzt hier waren, duftet sein Fell wie frisch gewaschene Wäsche.

Kerstin Brachvogel (50), Flugbegleiterin aus Bogenhausen, mit Eleni, Fritzi und Dackel

ast, mw