SPD München: Ex-Abgeordneter Florian Post tritt aus - „Politische Niedergang ist nicht mehr umkehrbar“

Von: Sascha Karowski

Alt-OB Christian Ude gilt als wichtiger Unterstützer Florian Posts. © Marcus Schlaf

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Florian Post tritt aus der SPD aus. Post saß zwei Legislaturperioden im Bundestag, war zuletzt aber von der Partei nicht mehr über Liste abgesichert worden. Jetzt teilt Post aus

München - Der Rebell geht von Bord: Florian Post verlässt die SPD, das hat der 41-Jährige in einem Schreiben am Donnerstag Münchens SPD-Chef Christian Köning mitgeteilt. Das Papier liegt unserer Redaktion vor. Zunächst hatte der Spiegel berichtet. An seiner ehemaligen Partei lässt Post kaum ein gutes Haar.

Florian Post tritt aus der SPD aus und beklagt Entfremdung zwischen Funktionären und Mitgliedern

In dem Brief heißt es, er habe sehr mit gerungen, da man als langjähriger Bundestagsabgeordneter neben politischen Kontakten auch persönliche Freundschaften innerhalb der SPD aufgebaut habe und ein nicht unbedeutender Teil seines bisherigen Lebensweges mit der SPD verknüpft sei.

„Ich muss leider feststellen, dass in der SPD allgemein und in der Münchner SPD im Besonderen eine Entfremdung zwischen der heutigen Funktionärsschicht einerseits und der Mehrheit der Mitglieder, den noch verbliebenen Stammwählern und den massenhaft abgesprungenen Ex-Wählern andererseits entstanden ist, die sich nicht mehr überwinden lässt und deren Überwindung auch nicht angestrebt wird“, schreibt Post.

Münchner SPD: Florian Post tritt aus - Partei nehme Massenabwanderung der Wähler nicht zur Kenntnis

Sei die Münchner SPD zusammen mit Oberbürgermeistern wie Hans-Jochen Vogel, Georg Kronawitter und Christian Ude nicht nur bei Wahlen, sondern auch in der öffentlichen Wahrnehmung die „München-Partei“ und gerade auch für bürgerliche Schichten eine wählbare Partei, müsse sie sich seit geraumer Zeit mit Platz 3 begnügen und habe es sich auf diesem Platz auch dauerhaft eingerichtet.

„Sie will gar nicht mehr, vor allem verlorene Mitstreiter, zurückgewinnen! In München wird die Massenabwanderung der Wähler nicht einmal zur Kenntnis genommen.“

Früher habe sich die Münchner SPD für Handwerker, Gewerbetreibende und Gastronomen eingesetzt. Heute feiere man stolz, dass sie für diese Gruppe die Parkgebühren um mehrere hundert Prozent verteuert habe. „Dies ist nur eines von mehreren Beispielen, die ich anführen könnte. Dies würde jedoch den Rahmen eines Briefes sprengen.“

SPD München: Florian Post war von der Partei nicht mehr auf einen aussichtsreichen Platz gewählt worden

Dies alles lasse ihn zu der Einschätzung kommen, dass die SPD für Menschen mit gewöhnlichen Alltagssorgen keine wählbare Partei mehr ist, der politische Niedergang gerade der Münchner SPD nicht mehr umkehrbar sei und er persönlich in einer solchen Partei auch kein Mitglied mehr sein kann.

Post war zuletzt inhaltlich innerhalb der Partei immer wieder angeeckt, das kam nicht überall gut an. 2021 war er bei der Aufstellungsversammlung für Oberbayern nicht auf Platz eins gewählt worden – was seinen erneuten Einzug ins Parlament kaum noch möglich gemacht hatte. Deshalb zog er seine Kandidatur für die Liste zurück, kandidierte aber im Münchner Norden mit einer reinen Erststimmen-Kampagne. Das Mandat errang Bernhard Loos (CSU).