Spektakuläre Pläne für Münchner Brücken: Kiosk-Betreiber gesucht, bald Partys unter der A9?

Von: Sascha Karowski

Die Braunauer Eisenbahnbrücke soll teils für Fußgänger freigegeben werden. © Zeichen & Wunder

Münchens Kreative haben sich die Brücken vorgenommen, an der Isar sollen auf der Braunauer Brücke Kioske entstehen. Und in Freimann soll unter der Autobahn gefeiert werden.

München - Zwei Brücken, zweimal Raum für Gestaltung: In Freimann plant ein Club-Betreiber Festivals unter der Autobahn, an der Isar soll eine Eisenbahnbrücke für Fußgänger und Kultur umgestaltet werden. Unsere Zeitung zeigt die Pläne.

Spektakuläre Pläne für zwei Brücken: Sitzflächen, Kioske und Pavillons über der Isar und neben der Bahn

An der Isar brechen die Brückentage an: Der Verein Isarlust will das stillgelegte Gleis der Braunauer Eisenbahnbrücke umgestalten – als grüne Querung für Fußgänger sowie als kulturellen Aufenthaltsort. Man sei derzeit in guten Gesprächen mit der Bahn, der Stadt und den örtlichen Bezirksausschüssen, verrät Vereinschef Benjamin David unserer Zeitung. Möglich wird das Projekt durch die Unterstützung der BayWa.

Davids Plan: Rund 60 Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) werden die Brücke in kurzer Zeit ertüchtigen und die aktive Eisenbahntrasse absichern. Auf der Brücke wird es mehrere Sitzflächen, großflächige Bepflanzungen, einen Pavillon für Künstler, den „Pavillon der guten Dinge“, und ein bis zwei Lebensmittel-Kioske geben.



Für den Kunstpavillon können sich Künstler aus den umliegenden Vierteln bewerben – aber auch darüber hinaus, wenn sie einen Bezug zu den Vierteln herstellen. Das gilt in selber Form für den „Pavillon der guten Dinge“, der gemeinnützigen Organisationen eine Plattform bieten soll. Die beiden Pavillons können jeweils für einen Monat genutzt werden.



Die ein bis zwei Lebensmittelkioske sollen von Akteuren aus den umliegenden Vierteln oder mit einem Konzept mit Stadtviertelbezug betrieben werden, auch dafür nimmt David (benjamin. david@isarlust.org) bereits Bewerbungen an.



Geplant ist die Eröffnung der grünen Brücke im Juni oder Juli dieses Jahres – wenn alles reibungslos klappt. Das Projekt soll zunächst für sechs Monate laufen.



Unter dem Tatzlwurm sollen Festivals und Konzerte stattfinden. © Hartmann

Spektakuläre Pläne für zwei Brücken: Unter der Autobahnauffahrt der A9 könnte Raum für Konzerte entstehen

Club-Betreiber Florian Schönhofer (Café Kosmos) will unter der Autobahnauffahrt der A9 in Freimann (Tatzelwurm genannt) Raum für Partys und Konzerte schaffen. „Das ist eine Idee, die bereits vor der Pandemie gereift ist“, sagt Schönhofer im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn bereits vor Corona habe es innerstädtisch oft Ärger gegeben – zwischen Feiernden und Anwohnern. „Es ist doch ein Problem, dass es in der Stadt immer enger wird, die Leute aber auch feiern wollen.“ Der Platz unter der Autobahn böte dagegen keinerlei Konfliktpotenzial. „Es gibt keine Nachbarn, wir stören da niemanden. Und es ist eine ohnehin schon versiegelte Fläche.“

Für diese hatte Schönhofer bereits mehrere Ideen, immer wieder gab es aber Widerstand. „Dann hat sich etwas geändert, mit Bürgermeisterin Katrin Habenschaden habe ich eine große Mitstreiterin.“ Und die ist begeistert: „Junge Menschen brauchen Orte, wo sie sich ausleben und auch mal laut sein können. Davon gibt es zu wenig, deshalb habe ich das Projekt von Beginn an unterstützt.“



Schönhofer hofft, schon im Mai loslegen zu können. Zunächst für ein Jahr – das heißt, dass vieles zunächst als Provisorium konzipiert wird: Getränkewagen, mobile Bühne, maximal 1000 Besucher. Und: „Es soll alles günstig sein, sowohl die Karten als auch die Getränke.“ Falls er die Fläche längerfristig nutzen darf, dann soll sich auch baulich etwas verändern. „Es ist ja nicht wirklich eine schöne Fläche, aber wir stören da niemanden, und das Gelände ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut angebunden.“