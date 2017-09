Spielbanken Bayern: Mehr als nur Casino

In den Spielbanken Bayern geht es nur um Poker, Roulette und Black Jack oder das Automatenspiel? Weit gefehlt: Auch kulturell und kulinarisch haben die Spielbanken viel zu bieten.

Die Spielbanken Bayern bieten neben dem klassischen Spielangebot auch einen unvergleichlichen Event-Charakter. Ein idealer Ort, um Künstlern hautnah zu begegnen – von unterhaltsamen Kabaretts bis hin zu mitreißender Musik wird ein abwechslungsreiches Programm in relaxter Atmosphäre geboten. Für Firmenfeiern oder Events aller Art können die Spielbank-Eventflächen, je nach Standort, auch angemietet werden.

Für jeden Anlass: Die Geschenkpakete der Spielbanken Bayern

Auch viele Geschenkpakete stehen zur Verfügung. Das Paket "Casino Grand Prix" der Spielbank Garmisch-Partenkirchen ist für Gruppen ab sieben Personen und eignet sich beispielsweise besonders gut für Firmenevents, Weihnachtsfeiern oder private Feste. Mit inbegriffen ist ein freier Eintritt, ein Begrüßungssekt, freie Getränke an der Bar und Canapés, fünf Glücksjetons, Preise für Teilnehmer des Casino Grand Prix sowie 10 Euro in Wertjetons.

Auch die Spielbank Bad Wiessee bietet unter anderem das „Casino Exquisit“ mit freiem Eintritt, einem Piccolo Haus-Champagner, einem schönen Überraschungspräsent, Jetons im Wert von 40 Euro und einem Gutschein für das Restaurant "Brenner im Casino" im Wert von 40 Euro.

Ihr Geschenkpaket von einer der neun Spielbanken können Sie einfach und bequem im Online-Shop unter www.spielbanken-bayern.de bestellen. Für individuelle Wünsche und Anfragen steht die jeweilige Spielbank-Rezeption gerne auch vor Ort oder telefonisch zur Verfügung.

It's Showtime: Das aktuelle Kulturprogramm der Spielbanken Bayern-Bühnen

Der perfekte Treffpunkt für „Showlustige“ und Kulturinteressierte – das sind die Bayerischen Spielbanken auch in diesem Herbst. So stehen in der Spielbank Bad Wiessee ab Oktober Django Asyl und Lisa Fitz auf der Showbühne. In Garmisch-Partenkirchen beginnt am 10.11.17 die Konzertreihe „Klangreich - ein klassisches Kulinarium“ mit der Bayerischen Philharmonie & Zeitklänge. Als zünftige Alternative bietet sich dort, aber auch in Bad Kötzting, die BOARISCHE LATE NIGHT SHOW an. Mit Uli Boettcher (12.10.) und Mademoiselle Mirabelle (25.10.) geben sich in Lindau bzw. Bad Kissingen Kabarettisten die Ehre. Französische Klänge, in Form von Chansons, kommen den Besuchern am 24.11. auch in der Spielbank Feuchtwangen zu Ohren. Ob die Musik-Comedy Bidla Buh in Bad Steben, der Operettenabend Capriccio in Bad Füssing oder die noche latino der „Los Chicos“ in Bad Reichenhall – für jeden Geschmack ist wieder etwas im Programm. Weitere Infos unter www.spielbanken-bayern.de.

Wissenswerte Fakten über die Spielbanken Bayern: