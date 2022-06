Sport-Projekt für bayerische Schüler: Pferdereiten gibt‘s jetzt als Schulfach

Von: Claudia Schuri

Teilen

Polly bekommt eine neue Satteldecke: Die Kinder lernen, was für den Umgang mit den Pferden wichtig ist. © Michaela Rehle

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde: Das lernen einige Kinder jetzt in der Schule. Eine bayerische Initiative soll Grundschüler für den Reitsport begeistern. Auch Münchner Kinder sind mit Begeisterung dabei

Auf dem Stundenplan von Alina, Nelly und Hannah stehen Deutsch, Mathe, Heimat-und Sachunterricht – und Reiten. Die Mädchen besuchen die zweite Klasse in der Grundschule an der Pfarrer-Grimm-Straße. Einmal in der Woche sind sie auf dem Reiterhof „Reiten bei Freunden“ in Lochhausen. Denn die Schule bietet eine freiwillige Sportarbeitsgemeinschaft Reiten an. Rund zehn Kinder lernen dabei den richtigen Umgang mit den Tieren.

Nelly Barnowski (8) mag besonders gerne Pferd Carlos. © Michaela Rehle

„Am liebsten mag ich die Pferde, besonders Mirabelle und Carlos“, erzählt Nelly Barnowski. „Wir machen verschiedene Übungen, zum Beispiel Rückwärts-Sitzen oder mit einer Hand zu reiten“, sagt die Achtjährige. „Galopp üben wir noch.“ Auch Alina Bajin freut sich jeden Donnerstag auf die Zeit auf dem Reiterhof. „Zuerst striegeln wir die Pferde und dann reiten wir“, berichtet sie. „Meistens reite ich den Carlos.“ Bereits vor dem AG-Unterricht ist die Achtjährige zweimal geritten. „Deshalb gefällt es mir so gut, dass es das Reiten als Schulstunde gibt.“

Konrektorin Andrea Angerer hatte das Angebot im Schuljahr 2014/2015 dank einer Kooperation mit dem Verein „Reiten bei Freunden“ ins Leben gerufen. Die Eltern bezahlen einen freiwilligen Beitrag von 90 Euro im Jahr. Dafür können die Kinder erleben, was es heißt, ein Pferd kennenzulernen, es zu pflegen und auf seinem Rücken die Welt zu erkunden.

Initiative des Kultusministeriums und des Bayerischen Reit- und Fahrverbands

Das Projekt soll Schule machen: Zu Schuljahresbeginn haben die bayerische Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Karin Baumüller-Söder, die Ehefrau des Ministerpräsidenten, die Aktion „Reiten in der Grundschule“ gestartet. Es ist eine gemeinsame Initiative des Kultusministeriums und des Bayerischen Reit- und Fahrverbands mit dem Ziel, Kinder für den Reitsport zu begeistern.

Als Anreiz werden dieses Schuljahr zehn Sportarbeitsgemeinschaften an Grundschulen mit Reit-Starterpaketen ausgestattet. Dazu gehören Rückenprotektoren, Putzkissen, Schabracken, Sportbeutel und Arbeitshefte mit Wissen für Reitanfänger. Die Kinder von der Grundschule an der Pfarrer-Grimm-Straße bekamen die Sets von Anna Stolz und Karin Baumüller-Söder auf dem Hof überreicht. „Ich bin selbst in meiner Jugend geritten und weiß daher, was für ein wundervoller Sport das Reiten ist“, berichtet Anna Stolz.

Die Hufpflege übernimmt die achtjährige Hannah Pauline. © Michaela Rehle

Sie betont die Vorteile eines Reitangebots an der Grundschule: „Die Schülerinnen und Schüler sind draußen in der Natur, erproben den Umgang mit dem Lebewesen Pferd und erkennen, was es heißt, aufeinander Acht zu geben“, sagt sie. „Und sie lernen, die Balance zu halten. Das ist auf dem Pferd, in der Schule und im Leben gleichermaßen wichtig.“ Auch Karin Baumüller-Söder, selbst turniererfahrene Springreiterin, ist es ein Anliegen, dass Kinder in Kontakt mit Ponys und Pferden kommen und den verantwortungsbewussten Umgang mit den Tieren lernen. „Reiten ist ein ganz besonderer Sport, der Empathie, Gleichgewichtssinn und Bewegung gleichermaßen fordert und fördert“, sagt sie.

Die Kinder von der Grundschule an der Pfarrer-Grimm-Straße jedenfalls sind begeistert. „Auch wenn der Kurs zu Ende geht, will ich weiter reiten“, sagt Hannah Pauline, während sie Pferd Polly putzt und die Hufe auskratzt. Später möchte sie Polizistin werden – und vielleicht sogar zur Reiterstaffel, erzählt die Achtjährige. „Da kann man auch Pferde haben.“

Michaela Rehle und Claudia Schuri

Auch interessant