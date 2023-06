Stadt will 100 neue Trinkwasserbrunnen öffnen – ein Drittel an Spielplätzen geplant

Von: Sascha Karowski

In München soll es 100 weitere Trinkwasserbrunnen geben. © IMAGO/R. Rebmann

In München soll es 100 weitere Trinkwasserbrunnen geben. Das schlägt das Baureferat vor. Der Stadtrat soll dem Vorhaben am Dienstag zustimmen.

München - Die Stadt gibt beim Wasser Vollgas! 100 weitere Trinkwasserbrunnen sollen in München installiert werden. Das sieht ein Plan des Baureferates vor, das Papier liegt unserer Redaktion bereits vor. Der Stadtrat soll am Dienstag (4. Juli) im Bauausschuss zustimmen.

Trinkwasserbrunnen in München: Das Baureferat hat bereits 32 weitere Brunnen entsprechend nachgerüstet

Wie berichtet, hatte die Stadt bereits mit Start der Brunnensaison weitere 32 der insgesamt 201 städtischen Brunnen zum Trinkwasserbrunnen umgerüstet, etwa am Wiener Platz. Zusätzlich hat das Baureferat fünf neue Trinkwasserstellen eingerichtet, elf gab es bereits. Macht 48. Die Bezirksausschüsse haben zudem Wünsche adressiert, an 79 weiteren Standorten soll Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 34 Standorte sind in der Nähe von Spielplätzen geplant. Das wird insgesamt fünf bis acht Millionen Euro kosten.

Die Sprudel-Offensive war von Grünen, SPD und der CSU beantragt worden. „Die Forderung nach zusätzlichen Trinkwasserbrunnen steht schon seit Jahren immer wieder auf den Tagesordnungen der Bezirksausschüsse und des Stadtrats“, sagt Grünen-Stadträtin Sibylle Stöhr. „Umso erfreulicher ist es, dass die Stadt das Thema auf unseren Antrag hin nun endlich in größerem Stil aufgreift.“

Neue Brunnen in München: Weitere Trinkwasserbrunnen helfen auch dabei, Plastikflaschen zu vermeiden

Das Münchner Wasser habe hervorragende Qualität und sei prädestiniert für ein Angebot im öffentlichen Raum. Außerdem würden die Brunnen auch dabei helfen, die Verwendung von Plastikflaschen zu reduzieren, sagt auch CSU-Chef Manuel Pretzl. „Die Stadt wird ihrer Verantwortung für Gesundheits- und Umweltschutz gerecht.“

Dass 34 Standorte an Spielplätzen geplant sind, sei ihm besonders wichtig. „Wir sehen es grade wieder an den heißen Tagen: Erwachsene und Kinder brauchen Abkühlung, wenn sie stundenlang in der Hitze spielen.“ Kostenloses Wasser sei gerade in den Sommermonaten unerlässlich, ergänzt SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl. „Wir haben schon viele Brunnen, die sich aus Frischwasser speisen. Jetzt werden wir neue installieren und 34 Toilettenanlagen mit Trinkwasserspendern nachrüsten.“

