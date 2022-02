Stadt München greift Künstlern unter die Arme: 1,36 Millionen Euro Zuschuss - „Sind die Seele der Stadt“

Von: Sascha Karowski

Der Stadtrat hat am Donnerstag entschieden, Künstlern unter die Arme zu greifen. © Frank Hoermann/SVEN SIMON/Imago

Rund 1,36 Millionen Euro wird die Stadt für die Kunst- und Kulturszene zur Verfügung stellen. Damit sollen für Kunstschaffende die Folgen der Corona-Krise abgemildert werden.

Es gibt mehr Geld für Münchens Musikclubs, Programmkinos und die Freie Szene. Der Kulturausschuss hat am Donnerstag zugestimmt, rund 1,36 Millionen Euro aus dem Pandemiefolgenfonds bereitzustellen.

Corona hat die Kulturszene hart getroffen. Seit nun mehr zwei Jahren müssen Konzerte und Ausstellung abgesagt werden, die Zuschauerkapazitäten werden zurückgefahren, und Aufträge fallen weg.

München: Stadtrat zahlt höhere Mietzuschüsse für Künstler

Durch den neuerlichen Zuschuss der Stadt werden nun die Mietzuschüsse für Ateliers und Proberäume erhöht, damit mehr Künstlern Geld beantragen können. Gerade für die Freie Szene mit ihren vielen Solo-Selbständigen, freien Künstlern und kleineren Institutionen hat sich die Arbeits- und Lebenssituation gravierend verschlechtert. Für sie werden die städtischen Stipendienprogramme ausgebaut, die es von der Bildenden Kunst über Tanz und Musik bis hin zu Literatur gibt.

Auch die Münchner Club- und Livemusikszene sowie Programmkinos erhalten mehr Förderung. Für sie wird die Programmförderung, mit der sich große Veranstaltungsprojekte in Musikclubs, aber auch Musikfestivals verwirklichen lassen, sowie die Programmpreise für Kinos erweitert. Die gerade in Pandemiezeiten so wichtige kulturelle Bildung wird ebenfalls gestärkt. Neben höheren Zuschüssen gibt es hier nun dauert zehn Stipendien.

SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor: „Künstler sind die Seele der Stadt“

„In der Krise stehen wir auf der Seite unserer Künstlerinnen und Künstler“, sagt SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor. Denn sie seien die Seele der Stadt und machten sie so lebenswert, wie sie ist. „Anders als der Freistaat stehen wir im ständigen Dialog: Vor allem die Freie Szene, die Programmkinos, Musikclubs und die kulturelle Bildung brauchen unsere Hilfe. Damit sie gut durch die Krise kommen, weiten wir unsere Förderung aus.“