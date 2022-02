Wie die Stadtgüter noch grüner werden wollen

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) und Bürgermeisterin Verena Dietl (re.) mit einem Netz Kartoffeln auf dem Marienplatz. © NAGY/LHM

Die Stadtgüter stellen ihren Betrieb zu 100 Prozent auf ökologischen Landbau um. Bisher werden nach Angaben der Stadt rund 60 Prozent der 1524 Hektar der landwirtschaftlichen Flächen und acht (von insgesamt zehn) Gütern bereits ökologisch bewirtschaftet.

Der Stadtrat muss im Kommunalausschuss am 10. Februar noch zustimmen. Dann soll die Umstellung stufenweise bis etwa 2028 erfolgen. Als Partner sind dabei die Technische Universität (TU) München und der Naturlandverband an Bord. Bereits heuer sollen alle eigenbewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen im Münchner Stadtgebiet auf Ökolandbau umgestellt werden – beispielsweise Flächen am Gut Großlappen (Fröttmaning) oder bei Daglfing am Moosgrund. Dort angebaut werden unter anderem Getreide, Futtermais, Klee oder Ackerbohnen. Das bedeutet, dass beispielsweise künftig kein Mineraldünger und kein chemischer Pflanzenschutz auf diesen Flächen ausgebracht wird.

Im Jahr 2024 folgt die ökologische Bewirtschaftung am Gut Karlshof mit reduzierter Ochsenmast und reduzierter Bemessungsleistung der Biogasanlage. 2026 wird dann erneut der Zustand der belasteten Flächen am Gut Dietersheim überprüft, um so die ökologischen Verwendungsmöglichkeiten der Ernteprodukte festzulegen.

Die Umstellung erfordert von den Stadtgütern Investitionen in Höhe von knapp einer Million Euro. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): „Vorbild sein für andere – neue Wege gehen. Das können und müssen unsere kommunalen Eigenbetriebe leisten. “

Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU), die auch Werkleiterin der Stadtgüter ist, sagt: „Nicht nur die Böden, auch unsere Mannschaft und unsere Finanzen müssen sich umstellen. Das wird eine große Aufgabe. Aber das sollte es uns als Stadt wert sein. Denn nur so sind wir für die Zukunft gut aufgestellt und können durch unsere Vorreiterrolle zum Nachmachen animieren.“