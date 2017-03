Stadtplan-Trick: Diebe klauen am Münchner Hauptbahnhof 1720 Euro

1720 Euro Euro hatte ein Österreicher am Münchner Hauptbahnhof dabei. Das Geld wurde er innerhalb von Sekunden los - wegen eines Ablenkungsmanövers.

München - Ein Uhr morgens in der Nacht zum Montag: Gerade ist ein Mann aus Österreich in München angekommen, da begegnet er laut Bundespolizei einer fünfköpfigen Gruppe im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs. Zwei junge Frauen sprechen ihn an, mit dem Stadtplan in der Hand fragen sie ihn nach dem Weg zum Stachus. Der Mann erklärt, die Gruppe geht weiter.

Ein paar Minuten später: Der Österreicher hat Lust auf einen Kaffee. Als er seinen Geldbeutel aus dem Koffertrolley holt, stellt er fest: Er ist leer. Ihm fehlen 1720 Euro und persönliche Dokumente. Die Bundespolizei München vermutet in ihrem Bericht, dass der Mann einem Ablenkungsmanöver aufgesessen ist. Während er den beiden Frauen den Weg erklärte, müssen die drei Männer die Geldbörse aus dem Koffer gestohlen haben.

Da Trickdiebe regelmäßig zuschlagen, appelliert die Bundespolizei München an Reisende, ihr Gepäck stets im Auge zu behalten - und sie möchte für derartige Ablenkungsmanöver sensibilisieren.

gma

