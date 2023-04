Eine Stunde plus beim Plantschen: Münchner Freibäder öffnen im Sommer bis 21 Uhr

Von: Sascha Karowski

Teilen

Auch das Schyrenbad öffnet im Sommer länger. © Tobias Hase/dpa

Die städtischen Freibäder öffnen im Sommer eine Stunde länger. Das hat der Stadtrat entschieden. Außerdem zahlen Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre weiterhin keinen Eintritt.

München - Tauchen mit dem Sonnenuntergang! Die Stadt verlängert die Öffnungszeiten für alle städtischen Bäder im Juni und Juli - und zwar bis 21 Uhr. Das hat der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am Dienstag beschlossen. Eine Stunde plus beim Plantschen. „Schwimmen bis 21 Uhr - dieses Angebot war in München längst überfällig“, sagt SPD-Stadträtin Simone Burger. „Denn gerade für Berufstätige waren die bisherigen Zeiten oft nicht ausreichend.“

Münchner Freibäder öffnen im Sommer bis 21 Uhr - Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt

Außerdem beschlossen: Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre dürfen weiterhin gratis ins Freibad. Die Erfahrungen aus dem Sommer 2022 hätten gezeigt, dass das Projekt sehr gut angenommen werde, hieß es am Dienstag. Demnach hätten 250 000 Kinder das Angebot in Anspruch genommen. Für den kostenlosen Eintritt stellt der Stadtrat heuer ein Budget von bis zu 600 000 Euro zur Verfügung. Überdies erhalten auch Besitzer eines München-Pass weiterhin freien Eintritt bei den Bädern.

Das sei besonders wichtig. Denn nur in Kombination könnten Familien mit geringem Einkommen den Sommer genießen, aber auch Senioren mit geringer Rente. „Mit dem kostenlosen Eintritt bis zwölf Jahre wollen wir Familien entlasten, denn einige sind derzeit mit vielen Sorgen konfrontiert“, sagt Burger. „Das Freibad ist vor allem für Kinder und Jugendliche ideal, um Sport und Spaß im Freien zu genießen. Das soll für alle gelten - unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.“

Münchner Freibäder: Kostenloser Eintritt soll Kinder motivieren, das Schwimmen zu lernen

In diesen Krisenzeiten hätten einkommensschwächere Familien immer mehr zu stemmen und können sich die 3,50 Euro pro Kind und Badbesuch nicht so locker leisten, ergänzt Grünen-Stadträtin Anja Berger. „Wir sorgen dafür, dass diese Kinder von solchen Freizeitaktivitäten nicht ausgeschlossen werden.“

Zudem zeigten neue Studien der Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), dass 20 Prozent der 6- bis 10-Jährigen nicht schwimmen könnten. Diese Zahl habe sich seit 2017 verdoppelt. „Das sind in München rund 10 000 Kinder“, sagt Berger. „Auch daher ist es sinnvoll, allen Kindern Spaß an der Bewegung im Wasser zu ermöglichen und so die Motivation zu steigern, Schwimmen zu lernen.“