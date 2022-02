Radl-Brücke Schwere-Reiter-Straße: Grüne und SPD drücken aufs Tempo - Frist für Fördergelder läuft aus

Von: Sascha Karowski

Kommt nun Tempo in die Radlbrücke an der Schweren-Reiter-Straße? Grüne und SPD haben ihre Forderung nach einer Querungsmöglichkeit Richtung Justizzentrum gestern erneuert. Die Zeit drängt, Fördergelder gibt es nur noch bis Ende Februar.

München - Eine Fuß- und Radverkehrsbrücke über die Schwere-Reiter-Straße ist vielfach gewünscht. Grüne und SPD erneuerten am Sonntag ihre Forderung nach einer Querungsmöglichkeit für Radfahrer. Zuletzt hatte die CSU kritisiert, dass die Verwaltung das Projekt verschleppe. Grüne und CSU hatten die Stadt bereits 2019 um Prüfung gebeten.

Radl-Route auf der Heßstraße: Bis zu 7500 Fahrradfahrer täglich werden prognostiziert

Im Antrag am Sonntag schreiben Grüne und SPD, dass eine sichere und schnelle Radwegverbindung aus der Innenstadt in den Münchner Norden bis nach Dachau zeitnah realisiert werden müsse. Dazu brauche es eine Brücke Richtung Justizzentrum, um eine durchgehende und sichere Radroute durch die Heßstraße zu schaffen. Bis zu 7500 Radelnde täglich, so sagen es die Prognosen, sind zu erwarten.

Eile sei auch geboten, da sich die Landeshauptstadt mit der Fuß- und Radverkehrsbrücke noch bis Ende Februar auf den Fördertopf „Radoffensive Klimaland Bayern“ des Freistaats bewerben kann. Dieser fördert Maßnahmen mit 80 bis 90 Prozent, die Radwege unter beengten räumlichen Verhältnissen in Städten ermöglichen. Dafür stellt der Freistaat bis 2030 jährlich zehn Millionen Euro zur Verfügung.



Radl-Brücke Schwere-Reiter-Straße: Stadt könnte bis zu 90 Prozent Fördermittel bekommen

„Mit der Fuß- und Radwegbrücke über die Schwere-Reiter-Straße haben wir die Chance, das Kreativquartier mit dem Olympiapark barrierefrei und städtebaulich reizvoll zu verbinden“, sagt SPD-Stadtrat Andreas Schuster. Die Brücke habe eine Schlüsselposition für die Radschnellverbindung aus der Innenstadt in den Münchner Norden und die Nachbargemeinde Karlsfeld bis in die große Kreisstadt Dachau. „Bis zu 90 Prozent könnte die Stadt Fördergelder von Freistaat im Rahmen der Radoffensive Bayern bekommen.“

In der Heßstraße brauche es eine ordentliche Radroute und eine sichere Führung über die Schwere-Reiter-Straße, sagt Grünen-Stadträtin Gudrun Lux. „Wir wollen, dass das Kreativquartier, das Justizzentrum sowie Wohnungen und Arbeitsplätze, die in den Neubauvierteln entstehen, gut erreichbar sind - und zwar ohne Auto. Ohne gute Infrastruktur fürs Fahrrad geht das nicht. Da müssen wir jetzt Tempo machen!“