Wieder Ärger um neue Sparkassen-Konten: Kunde findet Wechsel-Wirrwarr „eine absolute Frechheit“

Von: Regina Mittermeier

Wer soll sich mit den neuen Konten noch auskennen? Thomas R. ist sauer auf die Stadtsparkasse München. © Jens Hartmann

Thomas R. ärgert sich über die Stadtsparkasse München - und er ist nicht der einzige. Denn es gibt widersprüchliche Infos zu den neuen Kontomodellen. Wir haben bei der Bank nachgefragt - aber die Sparkasse gibt keine konkreten Antworten.

München – Thomas R. aus Schwabing wünscht sich von seiner Bank Verlässlichkeit und Transparenz. Ist das zu viel verlangt? Der Kunde der Stadtsparkasse München zweifelt da gerade. Der gelernte Bankkaufmann (58) aus Schwabing sagt: „Es ärgert mich, dass die Bank nicht mit offenen Karten spielt.“

Stadtsparkasse München: Widersprüchliche Infos zu neuen Gebühren

Zum Hintergrund: Die Stadtsparkasse hat ihre Tarifmodelle für Girokonten umgestellt. Für Neukunden gelten die geänderten Konditionen schon seit Sommer. Bei Bestandskunden, die umstellen wollen, hatte die Sparkasse den Oktober als Wechsel-Monat angekündigt.

Thomas R. verwaltet das Sparkassen-Konto seiner Eltern, weil diese mit rund 90 Jahren nicht mehr so fit sind. Von seiner Bankberaterin erfuhr er, dass auch seine Eltern als Bestandskunden umsteigen müssen. Der E-Mail-Verkehr liegt unserer Redaktion vor. Darin schreibt die Beraterin: „Die Weiterführung der alten Kontomodelle ist nicht möglich.“ Also stellte er das Konto auf einen neuen Tarif um - und wunderte sich dann über den Artikel in unserer Zeitung vom Wochenende vom 7./8. Oktober.

Sprecherin der Münchner Sparkasse gibt keine konkreten Antworten

Thomas R. aus Schwabing hat das Vertrauen in die Stadtsparkasse München verloren. © Jens Hartmann

Denn eine Sprecherin der Stadtsparkasse erklärte darin: Die Bank suche das Gespräch mit Kunden. Diese seien aber zum Wechsel nicht gezwungen und könnten auch im alten Tarif bleiben. „Eine absolute Frechheit“, findet Thomas R. Denn was gilt denn jetzt? Mit dieser Frage wandte er sich an unsere Redaktion - und wir haben für ihn nochmal nachgefragt. Mit bemerkenswertem Ergebnis.

Auf die Frage, ob Bestandskunden wechseln müssen oder ihre Konten im bisherigen Tarif behalten, antwortet die Sprecherin der Stadtsparkasse diesmal nämlich nicht. Sie gibt auch keine Auskunft darüber, was passiert, wenn Bestandskunden einem Wechsel nicht zustimmen. Genau diese Altkunden werden aber damit immer wieder konfrontiert, etwa per E-Mail oder beim Einloggen fürs Online-Banking.

„Ziel ist es, für jeden Kunden das passende Modell zu finden“

Und bis wann müssen Bestandskunden nun entscheiden, ob sie einem Wechsel zustimmen? Auch diese Frage beantwortet die Sprecherin nicht. Sie verweist lediglich auf die vier neuen Modelle und erklärt, dass inzwischen 60 Prozent der Kunden einem Wechsel zugestimmt hätten.

„Unsere Berater berichten, Kunden informieren sich über die Details der Modelle und entscheiden sich dann für ein Konto“, heißt es weiter. „Unser Ziel ist es, für jeden Kunden das passende Girokonto-Modell zu finden.“ Konkrete Aufklärung: Fehlanzeige.

Einige Kunden der Stadtsparkasse München üben Kritik

Bislang kostete das Konto seiner Eltern 8,15 Euro im Monat, so Thomas R. Im neuen Tarif kommen sie sogar günstiger weg. Aber ums Geld geht es ihm nicht. Es geht ihm um das Vertrauen zu seiner Bank - das hat er jetzt verloren. Auch einige andere Stadtsparkassen-Kunden haben sich an unsere Redaktion gewandt, mit ähnlichen Erfahrungen wie Thomas R..

Manche von ihnen haben versucht, ihren Wechsel rückgängig zu machen. Aber geht das überhaupt? In dieser Frage beruft sich ein anderer Sprecher der Stadtsparkasse auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom April 2021. Demnach müssen Kunden den von Banken vorgeschlagenen Änderungen ausdrücklich zustimmen. Stimmt ein Kunde nicht zu, werden die Änderungen nicht Vertragsbestandteil.

Stimmt er jedoch aktiv zu, habe er kein Widerrufsrecht, erklärt der Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Stadtsparkasse München: Das kosten die neuen Kontomodelle

Die neuen Giro-Tarife bilden ein Baukastensytem. Das beinhaltet das Basis-Konto München-Giro mit einer monatlichen Grundgebühr von 2,95 Euro. Zusätzlich kann man eines der drei neuen Pakete buchen, falls die Leistungen des Basis-Modells nicht genügen.

Das Basis-Modell München-Giro bietet kostenlose Online-Überweisungen, kostenlose Bargeldauszahlungen an Sparkassen-Geldautomaten sowie kostenlose Zahlungen mit der Sparkassen-Card unter 10 Euro. Weitere Buchungsposten: ab 0,49 Euro.

München-Giro Kompakt München-Giro Extra München-Giro Premium Grundpreis pro Monat 4,95 Euro 9,95 Euro 11,95 Euro Buchungsposten 20 pro Monat inklusive, danach ab 0,35 Euro pro Stück (Buchungsposten für Bargeldauszahlungen und Kartenzahlungen unter 10 Euro inklusive). 50 pro Monat inklusive, danach ab 0,35 Euro pro Stück (Buchungsposten für Bargeldauszahlungen und Kartenzahlungen unter 10 Euro inklusive). alle Buchungsposten inklusive Online-Überweisungen kostenlos kostenlos kostenlos Sparkassen-Card 15 Euro pro Karte und Jahr bis zu 2 Sparkassen-Cards inklusive bis zu 2 Sparkassen-Cards inklusive Kreditkarten-Rabatt - 12 Euro Rabatt pro Jahr 12 Euro Rabatt pro Jahr

