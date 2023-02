Münchner Stadtwerke heizen wieder ein: Alle Saunen machen auf – Wassertemperaturen steigen

Von: Nina Bautz

Sauna im Müller‘schen Volksbad, Bademeister Martin Skulteti. © Marcus Schlaf

Badegäste dürfen sich auf mehr Wärme in den Hallenbädern freuen. Die SWM drehen das Wasser auf Normaltemperatur zurück. Saunagänger atmen ebenfalls auf.

München – Das Bibbern hat ein Ende! Zumindest in den Münchner Bädern und Saunen. Denn die Stadtwerke heizen zu den Faschingsferien wieder ein: Das Wasser wird in fast allen Becken wieder auf Normaltemperatur hochgedreht. Und alle Saunen öffnen wieder!

Viele andere Bäder in Deutschland haben es bereits vorgemacht. In München machten im Dezember das Michaelibad und das Cosimawellenbad den Anfang. Nun ziehen die anderen SWM-Bäder am 17. Februar nach, und zwar in allen Becken. „Dieser Winter ist nach aktuellem Stand milder, als man befürchten musste, die Gasspeicher sind derzeit voller, als zu dieser Zeit zu erwarten war“, heißt es zur Begründung.

SWM heizen wieder ein: Michaelibad und Dante-Winterwarmfreibad bilden Ausnahme

Die Bäderchefinnen Nicole Gargitter und Clara Kronberger sagen: „Uns ist bewusst, dass die Bäder in den vergangenen Monaten vor allem für Familien mit Kindern und andere temperatursensible Besuchergruppen nicht den gewohnten Freizeitwert geboten haben.“ Auf Anfrage geben die SWM an, dass sie durch die kühleren Wassertemperaturen in den vergangenen Monaten je nach Bad und Monat tatsächlich zwischen fünf und 20 Prozent weniger Besucher verzeichnet haben.



Eine Ausnahme gibt es allerdings: Das einzige komplett gasbetriebene Michaelibad bleibt weiterhin kühler. Und das Dante-Winterwarmfreibad bleibt voraussichtlich bis zur Sommersaison geschlossen. Es verbrauche „zwischen Oktober und März dreimal so viel Heiz­energie wie der Durchschnitt der restlichen zehn in dem Zeitraum geöffneten Bäder“, so die Begründung.

Stadtwerke lassen wieder schwitzen: Saunafreunde dürfen jubeln

Und auch die Sauna­freunde müssen nicht mehr weit fahren: Nach dem Volksbad, dem Nordbad, der Olympiaschwimmhalle und dem Südbad öffnen nun auch die übrigen Schwitzstuben zu den gewohnten Öffnungszeiten und Preisen. Das nach einem Brand zerstörte Prinzregentenbad wird die Sauna voraussichtlich erst wieder 2024 öffnen.

Oberbürgermeister und SWM-Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Reiter sagt: „Ich freue mich sehr, dass unsere bisherigen Einsparmaßnahmen so erfolgreich waren, dass wir verantworten können, in fast allen Schwimmbädern wieder zu den ursprünglichen Wassertemperaturen zurückzukehren.“ Nina Bautz