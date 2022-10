Stadtwerke München: Karriere als technische Fachkraft

Die technischen Berufe bei den Stadtwerken München leben von Vielfalt. Die SWM bietet zudem einen sicheren Arbeitsplatz.

Die Stadtwerke München versorgen die Millionenstadt mit Trinkwasser, nachhaltiger Energie und sind für das Nahverkehrsnetz zuständig. Eine Karriere bei den Stadtwerken München ist möglich.

Über 1,4 Millionen Menschen in München mit quellfrischem Trinkwasser, nachhaltiger Energie und einem der besten Nahverkehrsnetze in ganz Europa versorgen? Das machen auch wir nicht mit links, sondern mit versierten Technik-Profis vom Fach. Mit geschickten Handwerker:innen wie Ihnen, die sich in den Bereichen Elektro, Metall, Gas/Wasser sowie Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär (HKLS) bestens auskennen. Die für jedes Problem eine Lösung finden und täglich vollen Einsatz zeigen, damit in München alles im Fluss bleibt. Ob Maschinenbautechniker:in, Servicetechniker:in oder Anlagenmechaniker:in – wer zu den SWM kommt, findet, was er oder sie sucht: einen anspruchsvollen Job mit top Perspektive.

Karriere bei den Stadtwerken München – Erfahrungsbericht von Erwin S.

„Nach meiner Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker bei den SWM haben mich die SWM über den Werkführerkurs bis zum Netzmeister gefördert. Heute betreue ich als Schaltmeister im Bereich Netze/Infrastruktur Umspannwerke im Versorgungsgebiet der SWM und bin stellvertretender Leiter der Umspannwerke.“

„Ich bin viel im Außendienst unterwegs, fahre zu Umspannwerken und schalte die Arbeitsplätze von Kolleg*innen frei, damit sie Wartungsarbeiten machen können. Das Unterwegssein und die vielfältigen Kontakte zu anderen Menschen und Abteilungen mag ich sehr. Besonders gefällt mir unser Arbeitsklima zwischen Kolleg*innen und Führungskräften. Es wird Wert auf unsere Meinung gelegt, konstruktive Kritik ist willkommen, wir werden gehört. Unsere Führungskräfte sind auch an uns als Menschen interessiert. Das ist für mich Wertschätzung.“

Die Stadtwerke München leben eine offene Kultur. Frauen sind als technische Fachkräfte herzlich willkommen.

Karriere bei den Stadtwerken München – technische Fachkräfte gesucht

Die Stadtwerke München suchen Meister, Handwerker und Techniker (m/w/d) aus allen Bereichen für die unterschiedlichsten Projekte der SWM (Verkehr, Mobilität und Energie). Weitere Jobs und Einstiegsmöglichkeiten finden Sie hier.

Die Technischen Fachkräfte schätzen an einer Tätigkeit bei den Stadtwerken München insbesondere den starken Teamzusammenhalt und das Arbeiten in Teams. Sie wollen „für München etwas tun“, da sein für die Stadt und die Region. Außerdem bieten die SWM viele tolle Benefits:

Sicherer Arbeitsplatz

Geregelte Arbeitszeiten, aber auch Schichtdienst und Rufbereitschaft in vielen Bereichen (kommt auf den technischen Bereich an).

Abwechslungsreiche starke Jobs

Vielfalt, Technik & Abwechslung (man bekommt viel mit und kann auch wechseln in den Fachbereichen)

Entwicklung und Weiterbildung

Eigene Ideen und Anregungen können eingebracht werden.

Qualitativ hochwertiges Werkzeug / modernes Werkzeug steht zur Verfügung

Jobrad / Arbeitskleidung

Die Möglichkeit, eine SWM-Werkswohnung zu beziehen.

Teamzusammenhalt wird bei den Stadtwerken München großgeschrieben. Als technische Fachkraft kann man zudem „für München etwas tun".

Kontaktdaten

Stadtwerke München GmbH

Emmy-Noether-Straße 2

80992 München

Tel.: 0800-796 796 0

Mail: info@swm.de

Homepage: www.swm.de

Weitere Jobs und Einstiegsmöglichkeiten