Stammstrecke dicht, Reisewelle droht: Ab Donnerstag ist Geduld gefragt

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Wegen Bauarbeiten an der Zweiten Stammstrecke droht über Ostern Ärger in der Röhre. © Marcus Schlaf

Am langen Osterwochenende geht fast nichts mehr auf der Stammstrecke. Und der Münchner Flughafen erwartet eine Reisewelle. Da ist Geduld gefragt.

München - Der Winter endet - und die S-Bahn holt ihren Winterschlaf nach. Das bedeutet: Ärger für die Passagiere! An der Zweiten Stammstrecke wird gewerkelt, daher ist die Röhre am langen Osterwochenende, 6. bis 11. April, zum Teil dicht. Die Züge fahren einige Stationen nicht an. Fast alle Linien enden vorzeitig. Das teilte die Bahn am Freitag mit.

Schienenersatz-Busse pendeln zwischen Pasing und Hauptbahnhof

Demnach dauern die Einschränkungen von Gründonnerstag, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 11. April (4:40 Uhr). Schienenersatz-Busse pendeln alle zehn Minuten zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof, nachts fahren sie alle zwanzig Minuten.

Auch die S8 von/nach Herrsching startet/endet in Pasing. Züge in/aus Richtung Flughafen fahren ab/bis Donnersbergerbrücke. © Markus Götzfried

Am besten läuft’s bei der S7. Sie fährt regulär - außer in der Nacht zum Ostermontag, 10. April. Dann fährt sie von/nach Wolfratshausen ab/ bis Hauptbahnhof (Holzkirchner Flügelbahnhof) - aber ohne Halt am Heimeranplatz, Donnersberger- und Hackerbrücke. Und Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/ enden in Giesing.

S-Bahn-Linie 2 hält nicht zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof

Die S1 fährt ab/ bis Hauptbahnhof (oben). Sie pendelt alle 30 Minuten zwischen Moosach und Hauptbahnhof - hält aber zwischen den zwei Stationen nicht.

Auch Züge der S2 aus Richtung Dachau fahren im 30- Minuten-Takt ab/bis Hauptbahnhof - aber ohne Stop zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof. Bahnen in/aus Richtung Erding pendeln ab/bis Hackerbrücke. Nur in der Nacht auf 10. April fahren sie ab/bis Leuchtenbergring.

Der Münchner Flughafen erwartet mit bis zu 1,6 Millionen Passagieren an Ostern die erste große Reisewelle des Jahres. © Achim Schmidt

Die S4 fährt zwischen den Haltestellen Pasing und Trudering gar nicht

Die S3 in/aus Richtung Mammendorf fährt ab/bis Pasing. Und Bahnen von/nach Holzkirchen starten/ enden an der Donnersbergerbrücke - in der Nacht auf 10. April aber am Ostbahnhof. Und auch die S8 von/nach Herrsching startet/endet in Pasing. Züge in/aus Richtung Flughafen fahren ab/bis Donnersbergerbrücke.

Die S4 von/nach Geltendorf pendelt ebenfalls ab/nach Pasing. Zwischen Pasing und Trudering fährt die S4 gar nicht. Und auch die S6 aus/bis Tutzing startet und endet am Pasinger Bahnhof. Züge von/nach Ebersberg fahren ab/bis Ostbahnhof.

1,6 Millionen Passagiere: Erste große Reisewelle am Flughafen erwartet

Auch am Airport wird’s eng! Wer in den Ferien wegfliegen will, sollte unbedingt genügend Zeit einplanen. Der Münchner Flughafen erwartet nämlich mit bis zu 1,6 Millionen Passagiere die erste große Reisewelle an Ostern.

Vom 1. bis 16. April seien mehr als 13 300 Flüge angemeldet, teilte ein Flughafen-Sprecher mit. Zum Vergleich: 2022 waren es 13 000. Der Flughafen rät den Passagieren daher dringend, schon vorab online einzuchecken.