Zehn Tage Stillstand: So kommen Sie trotz Stammstrecken-Sperrung durch – große Übersicht für München

München - Das wird eine harte Zeit für die Münchner Pendler. Von Samstag (11. August) bis zum frühen Morgen des 21. August ist die Stammstrecke von Pasing bis Ostbahnhof gesperrt. Also: zehn Tage Chaos – und zehn Tage Stillstand. Auch auf den Außenästen kommt es teils zu veränderten Fahrplänen. Die Bahn nutzt die Ferien für verschiedene Baumaßnahmen.

Eines der Vorhaben: die Inbetriebnahme des runderneuerten barrierefreien Bahnhofs in Laim. Hier verknüpft die Bahn das neue Gleis mit der bestehenden Stammstrecke, danach erfolgen Abnahmeprüfungen.

Parallel dazu erneuert und repariert die DB Europas meistbefahrene Eisenbahnstrecke (mehr als 1000 tägliche S-Bahn-Fahrten), etwa am Ostbahnhof (drei neue Weichen) und Isartor (Teilerneuerung von vier Weichen). Außerdem werden Fahrdrähte an Oberleitungen ausgewechselt, Signaltechnik erneuert und Bauwerksfugen abgedichtet.

Die Händler in der Innenstadt blicken mit Sorge auf diese zehn Tage. Wolfgang Fischer von der Innenstadthändler-Vereinigung Citypartner fürchtet einen Kunden-Schwund. „92 Prozent unserer Kunden kommen mit dem öffentlichen Nahverkehr oder dem Rad zu uns, 40 Prozent davon nutzen wiederum die S-Bahn. Das ist eine sehr schwierige Situation.“

Auch für die über 70 000 Beschäftigten innerhalb des Altstadtrings sei es nun sehr schwer, zur und von der Arbeit weg zu kommen. Gleichzeitig hat Fischer Verständnis für die Maßnahmen. „Da kann man nichts machen. Ich hoffe nur, dass die Bahn ihre Strecken in Zukunft kontinuierlich pflegt, so dass langfristig nicht mehr so viele Maßnahmen nötig sind.“

Auch Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn wünscht sich einen Plan von der Bahn, um künftig die Häufigkeit der Sperrungen zu verringern. Ihn ärgert unter anderem: „Warum werden auch die Fahrzeiten auf den Außenästen verändert und gekürzt?“

Die Bahn betont, die Arbeiten auf der Stammstrecke seien notwendig für einen zuverlässigen und pünktlichen Betrieb. Durch die beengten Verhältnisse im Tunnel sei die Erneuerung mitsamt der notwendigen Logistik und Belüftung der Baustelle aufwendiger und dauere länger als an der Oberfläche.

Und zum Thema Außenäste heißt es auf Anfrage von der Bahn, dass sich die Unterbrechung auf der Stammstrecke auf das gesamte Netz auswirke. Übrigens: Vom 20. bis 23. Oktober steht schon wieder die nächste Stammstrecken-Sperrung an.

So kommen Sie durch: Die Übersicht für alle Linien

Was bedeutet die Stammstrecken-Sperrung für die Fahrgäste? Zwischen Pasing und Hauptbahnhof bietet die S-Bahn Schienenersatz-Verkehr (SEV) mit Bussen im 10-Minuten-Takt an. Zwischen Haupt- und Ostbahnhof müssen Fahrgäste auf andere Verkehrsmittel ausweichen.

Den Regionalverkehr kann man zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof nutzen. U-Bahn-Verbindungen als Ausweichmöglichkeit bestehen mit der U2 in Feldmoching (S1), Giesing (S3/ S7) und Trudering (S4/S6), mit der U3 in Moosach (S1), mit der U5 am Heimeranplatz (S2) und in Neuperlach (S7) sowie mit der U6 am Harras (S7).

Die U- und Trambahnen fahren in dieser Zeit teils verstärkt: Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können Fahrgäste die U5 nutzen – diese fährt in diesem Zeitraum im Fünf-Minuten-Takt. Die Tram 19 wird in den Abendstunden auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet.