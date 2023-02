Münchnerin hält bei Konzert Schild hoch: US-Star bittet sie auf die Bühne – „Hab’ mich total wohl gefühlt“

Kane Brown auf Deutschland-Tour

US-Star Kane Brown singt bei seinem Konzert in München Seite an Seite mit einem Fan. Die 25-Jährige erzählt im Interview, wie sie das Duett – ein Liebeslied – erlebt hat.

München Ost - „Can I sing Thank God with you?“, steht auf dem Schild, das Mariella Meyer beim Kane-Brown-Konzert in der Tonhalle München in die Höhe hielt. Der Sänger reagierte prompt und holte die 25-jährige Münchnerin, die auch privat gerne singt, zu sich auf die Bühne. „Er hat ganz casual gesagt: Yeah, you can“, erzählt sie im Interview mit tz.de. Gemeinsam performten die beiden ein Duett, für das Brown normalerweise von seiner Frau begleitet wird.

„Ich war dann in dem Moment tatsächlich weniger aufgeregt, als ich dachte. Ich hab mich total wohl gefühlt“, schwärmt Meyer von ihrer Erfahrung. Als sie gesehen habe, dass Brown auch bei seinem vorherigen Konzert in Köln solo auf der Bühne stand, habe sie sich die Chance am Samstag, 28. Januar, in München nicht entgehen lassen wollen: „Das gibt‘s ja immer wieder, dass auch mal ein Fan auf der Bühne singt.“

Konzert von US-Star Kane Brown in München

Kane Brown ist vor allem in den USA für Countrysongs wie „Be Like That“ und „Hometown“ bekannt. Für seine Mini-Tour in Deutschland waren ursprünglich drei Konzerte in Köln, München und anschließend noch Berlin geplant. Doch bereits am Sonnabend habe Brown mit seiner Gesundheit gekämpft, verrät Meyer im tz.de-Interview: „Er selbst war total angeschlagen, hat auch die letzten zwei Konzerte abgesagt.“ Für Berliner Fans, die coronabedingt bereits 2022 auf die Tournee verzichten mussten, sicher eine große Enttäuschung.

+ Stand mit US-Star Kane Brown bei seinem Konzert auf der Bühne: Mariella Meyer aus München. © Jürgen Gutjahr

Münchner hatten noch Glück. „Das Konzert an sich war super schön. Alle haben den Künstler total abgefeiert“, findet Meyer und fügt auf die Frage, wie der kränkelnde Brown die Unterstützung fand, schmunzelnd hinzu: „Vielleicht war es auch ganz praktisch für ihn, dass er nicht das ganze Konzert mitsingen musste.“

„Sehr, sehr geehrt gefühlt“ – Münchnerin schreibt auch eigene Songs

Trotzdem habe sie nicht damit gerechnet, auf die Bühne zu dürfen. „Deshalb hab ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt!“ Das Lied „Thank God“ gefiel ihr bereits bei seiner Veröffentlichung gut, so Meyer. Darin singen Kane Brown und seine Frau Katelyn Jae gemeinsam davon, wie dankbar sie sind, sich gegenseitig gefunden zu haben – das Musikvideo wirkt wie ein Liebesgeständnis.

Auch Meyer singt privat gerne und ist bereits vereinzelt in Cafés aufgetreten. Sie schreibt sogar eigene Songs – „aber nicht, dass ich bisher selbst Musik rausgebracht hätte“. Offenbar hat ihr die Bühnenluft aber gut gefallen.

Rubriklistenbild: © S. Adams-Figueroa