Gewitter lassen München hinter sich - DWD gibt Entwarnung

Unwetter in bayern: Der Wetterdienst warnt in Teilen des Freistaats vor Starkregen und Hagel (Symbolfoto). © Przemyslaw Iciak/imago

Das Wetter stellt wieder auf ungemütlich um: Über München ziehen am Mittwoch (5. Juli) einmal mehr Gewitterzellen.

Update, 16.45 Uhr: Die Gewitter haben sich aus München verabschiedet. Zum Abend hin rechnen die Prognosen wieder mit ruhigerem Wetter. Dennoch sind einzelne Schauer nicht auszuschließen, wer also noch einen Biergarten-Besuch oder ähnliches plant, sollte einen Regenschirm mit im Gepäck haben.

Erstmeldung vom 5. Juli 2023

München - Während in Norddeutschland die höchste Alarmstufe vor Orkanböen ausgerufen worden ist, hat der Mittwoch (5. Juli) in München noch sehr ruhig begonnen. Wenige Schleierwolken zierten den Himmel, die Temperaturen lagen bei angenehmen 20 Grad. Gegen Mittag braute sich dann jedoch rasch etwas zusammen: Dunkle Wolken formierten sich, seit etwa 13 Uhr am Mittag warnt nun der Deutsche Wetterdienst: Starke Gewitter machen sich auf den Weg in die Landeshauptstadt.

Gewitter-Zellen ziehen über die City – DWD warnt für München und die Region

„Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel“, so der Wetterdienst in seiner offiziellen Mitteilung. Auch in weiten Teilen Bayerns toben zur selben Stunde teils starke Unwetter. Im weiteren Verlauf des Mittwochs ist die Gefahr von Unwettern in München und der Region nicht gebannt.

Auch am Abend, so das Wetter-Portal wetteronline.de, steigt die Gefahr von Gewittern wieder an. Wer also heute vor die Haustür muss, sollte besser den Regen-Radar im Auge behalten sowie einen Regenschirm dabei haben. Über alle Wetter-Entwicklungen in München halten wir Sie wie gewohnt informiert.