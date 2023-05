Nach Sonne satt: Bayern vor Wetter-Sturz – „Unwetter durch heftigen Starkregen“ und Sturmböen stehen bevor

Wetterwechsel

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Wochenende strahlte die Sonne in München, es wurde vielerorts sommerlich warm. Am Montag bleibt es zunächst so – doch dann soll es teils heftig gewittern.

Update vom 22. Mai, 8.30 Uhr: Wie angekündigt durften sich die Menschen in Bayern am Wochenende über zwei warme und sonnige Tage freuen. Vor allem am Sonntag waren die Temperaturen regelrecht in die Höhe geschossen, unter anderem in München war es zwischenzeitlich rund 27 Grad warm.

Wetter in Bayern: Sonne auch zum Wochenstart – dann Gewitter und mögliche Unwetter

Am Montag bleibt es zunächst frühsommerlich warm, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab dem Nachmittag geht es dann aber los mit den Gewittern. Diese beschränken sich aber auf den westlichen und zentralen Alpenrand sowie den äußersten Nordwesten Bayerns. Dabei sei mit örtlichem Starkregen, Böen um 60 Kilometer die Stunde und kleinem Hagel zu rechnen. „Vereinzelt auch Unwetter durch heftigen Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen“, schreibt der DWD außerdem. In der Nacht zum Dienstag, 23. Mai, breite sich eine geringe Gewittergefahr dann auf ganz Bayern aus, der Schwerpunkt liege südlich der Donau. Die Unwettergefahr nehme aber ab.

+ Am Montag bleibt es in Bayern zunächst frühsommerlich warm, in Richtung Dienstag kommen dann aber die ersten Gewitter. Laut DWD sind auch Unwetter nicht auszuschließen. (Symbolbild) © MiS / IMAGO

Am Dienstag selbst, so heißt es vonseiten der DWD-Wetterexperten aktuell, sollen sich Schauer und Gewitter bilden. „Starkregen, kleinkörniger Hagel und Sturmböen gering wahrscheinlich“, so der Wortlaut, zudem seien gar unwetterartige Entwicklungen nicht auszuschließen.

Erstmeldung vom 19. Mai:

München – Der Wetter-Fahrplan für die nächsten Tage in Bayern scheint klar: Am bevorstehenden Wochenende soll es vergleichsweise ruhig zugehen, die Sonne kommt ab und zu raus, vereinzelte Schauer sind aber möglich. Zum Start der kommenden Woche dann aber wieder der große Wetter-Knall mit heftigen Gewittern, Starkregen, Hagel – laut Meteorologe Dominik Jung steht das „ganze Programm“ bevor.

Erst der wärmste Tag des Jahres – dann der ungemütliche Wochenstart: Wetter-Ausblick für Bayern

Für Freitag, 19. Mai, gibt es bayernweit keine nennenswerten Wetter-Erscheinungen. Und das ist nach den letzten Wochen, als bereits Hochwasser-Warnungen die Runde machten, zur Abwechslung eine gute Nachricht. Im aktuellen Wetter-Video von wetternet auf YouTube werden Temperaturen von rund 17 Grad bei bewölktem Himmel mit vereinzeltem Sonnenschein vorhergesagt.

Am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, wird es sogar noch besser: „Kaum Niederschläge zu erwarten“, es wird rund 22 Grad warm. Am Sonntag dürfen sich die Menschen in Bayern dann auf den bisher wärmsten Tag des Jahres freuen: Bei viel Sonne und nur wenigen Wolken klettern die Temperaturen auf etwa 25 Grad in München und sogar 29 Grad in Nürnberg.

+ Das Wetter in Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe. Zwar steht nun ein vergleichsweise ruhiges Wochenende bevor – Anfang kommender Woche knallt es dann aber wieder gewaltig. (Symbolbild) © Eibner / IMAGO

Zum Start der dann anstehenden Woche geht es aber wieder bergab. Laut Experte Jung herrscht das Unwetter-Potenzial zwar zunächst eher im Norden und Westen von Deutschland, die Temperaturen sinken am Montag, 22. Mai, aber auch in Bayern bereits auf knapp über 20 Grad. In der Nacht auf Dienstag, 23. Mai, greifen die Unwetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dann auf den Süden über. Tagsüber gibt es laut DWD „teils kräftige Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern vor hartem Wetter-Wechsel: Was kommt nach den Unwettern?

Immerhin: Laut DWD beruhigt sich die Wetterlage nach dem ungemütlichen Dienstag wieder. „Ab Mittwoch nachlassendes Unwetterpotential vor Gewittern und allmähliche Wetterberuhigung“, heißt es hinsichtlich des 24. Mai. Beim Blick auf das Ende der kommenden Woche zeigt sich im Wetter-Video von wetternet, dass sich die Temperaturen bei knapp 20 Grad halten, Regen eher vereinzelt möglich ist. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © MiS / IMAGO