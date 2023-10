„Ja, ist denn schon Advent?“ – Münchner Weihnachts-Klassiker ab diesem Wochenende am Start

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Menschen streifen durch die Münchner Innenstadt. (Symbolbild) © IMAGO / aal.photo

Zur langen Shopping-Nacht in München startet heuer ein Advents-Klassiker besonders früh - zu finden mitten in der City.

München - Noch sind es 58 Tage bis Heiligabend. Die Festtage rücken damit zwar in immer greifbarere Nähe, Adventsstimmung und Weihnachtsmärkte stehen jedoch noch nicht wirklich auf dem Plan.

Oder doch? In Supermärkten und Drogerien beginnen bereits jetzt - klassischerweise - die ersten Regale mit Schoko-Nikoläusen und Deko-Kram befüllt zu werden. In diesem Jahr kündigt sich in München jedoch besonders früh eine weitere Weihnachtstradition an: Der MVV-Packerlbus.

„Ja ist denn schon Advent?“ – Münchner Vorweihnachts-Tradition startet schon dieses Wochenende

Normalerweise gibt es den Bus zum Start in die Vorweihnachtszeit, Shopping-Taschen können dort kostenlos deponiert werden, um ohne störende Last durch die Münchner City schlendern zu können. Heuer also der Frühstart. Grund: Das „Innenstadtfest und Nachtschwärmer 2023“ am 27. Oktober. Ausnahmsweise dürfen Läden dann auch nach 20 Uhr geöffnet bleiben. Für den Packerlbus ein Grund, heuer früher an den Start zu gehen.

„Ja ist denn schon Advent? Adventsshopping und der MVV-Packerlbus gehören seit Jahren zur Vorweihnachtszeit in München zusammen. Dieses Jahr kommt der MVV-Packerlbus schon früher zum Einsatz!“, so der MVV in einer offiziellen Pressemitteilung.

Der gefühlt immer frühere Start in die Vorweihnachtszeit gefällt nicht jedem. Kürzlich machte ein Stollenangebot im Discounter Kunden fassungslos - bei 30 Grad im August.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.