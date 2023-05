Festival holt erkrankten Hollywood-Star nach München: „Geschichte hat Millionen Menschen weltweit inspiriert“

Von: Lukas Schierlinger

Hoher Besuch in der Landeshauptstadt: Hollywood-Star Michael J. Fox kommt nach München, um über seine Parkinson-Erkrankung zu sprechen.

München – Hollywood-Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) hat den Termin bereits fest eingeplant. Am 20. Juni 2023 tritt der 61-Jährige in München auf. Das Start-Up-Festival „Bits & Pretzels HealthTech“ ehrt den an Parkinson erkrankten Schauspieler mit dem neu geschaffenen „Frontier Award“, wie das Festival in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab. Er werde den Preis persönlich entgegennehmen und im Anschluss auf der Bühne für ein Interview zur Verfügung stehen.

Unterstützt die Parkinson-Forschung: Hollywood-Star Michael J. Fox zu Besuch in München

„Seine Geschichte voller Mut und Optimismus hat Millionen Menschen weltweit inspiriert“, teilte das Festival mit. Mit 29 Jahren, seine erfolgreiche Schauspielkarriere hatte bereits Fahrt aufgenommen, habe der gebürtige Kanadier die Parkinson-Diagnose erhalten. „Anstatt in Selbstmitleid zu zergehen, setzte er sich für die Parkinson-Forschung ein und gründete die Michael J. Fox Foundation.“ Die Stiftung sei mittlerweile der größte private Förderer der Parkinson-Forschung weltweit, Fox habe bereits über 1,75 Milliarden US-Dollar an Spendengeldern eingesammelt.

Michael J. Fox reist im Juni nach München. © IMAGO / MediaPunch/ Wolfgang Maria Weber

„Bits & Pretzels HealthTech“ ist ein Ableger der Gründermesse „Bits & Pretzels“, die seit einigen Jahren während des Oktoberfestes in München stattfindet – und bereits mit prominenten Besuchern aufwartete. So war der ehemalige US-Präsident Barack Obama zu Gast an der Isar. Ebenso Arnold Schwarzenegger, der vor allem durch seinen Besuch in einem Wiesn-Festzelt für Furore sorgte.

Körperliche Anstrengungen bei Dreharbeiten zu groß: Schauspielkarriere im Jahr 2020 beendet

Einem breiten Publikum wurde Fox durch seine Rolle im Kinofilm „Zurück in die Zukunft“ (1985) erstmals ein Begriff. Kommerzielle Erfolge waren zudem „Teen Wolf“ und „Das Geheimnis meines Erfolgs“. Im Jahr 2000 zog sich der heutige 61-Jährige aus dem Schauspielgeschäft weitgehend zurück, beschränkte sich auf Gastauftritte und Nebenrollen in verschiedenen Sitcoms. 2020 erklärte Fox seine Karriere endgültig für beendet. Der gebürtige Kanadier führte seine Entscheidung auf die körperlichen Anstrengungen bei Dreharbeiten und durch seine Krankheit verursachte Gedächtnisprobleme zurück.

