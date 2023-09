Startklar für 18 Tage Dauerbetrieb: KI unterstützt die Oktoberfest-Sanitäter

Von: Nadja Hoffmann

Alles ist startklar: Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner und Peter Aicher in der Sanitätswache. © Oliver Bodmer

Die Wiesn-Sanitätsstation ist startklar für das größte Volksfest der Welt: 18 Tage lang herrscht dort 24-Stunden-Betrieb. Vorab hat die Aicher Ambulanz neue Technik vorgestellt, die bei der Betreuung von tausenden Patienten helfen wird.

450 Sanitäter, 55 Ärzte, 20 Notfallbetten und ein Computertomograf (CT): Die Wiesn-Sanitätsstation ist auf das Oktoberfest und damit auf 18 Tage Rund-um-die-Uhr-Betrieb vorbereitet. Gestern hat die Aicher Ambulanz ihr Konzept vorgestellt – dazu gehört modernste Technik und erstmals auch Künstliche Intelligenz. Nämlich bei einem Übersetzungsprogramm, das bei der Verständigung mit ausländischen Gästen hilft. „Englisch ist kein Problem, Italienisch auch nicht“, sagt Betriebsleiter Michael Belcijan. Schwierig werde es aber, wenn Patienten zum Beispiel Japanisch oder Mandarin sprechen. Zu den weiteren Neuerungen in der Oktoberfest-Klinik gehören beheizbare Betten und Unterlagen für die Tragen. Denn: Bei der Regen-Wiesn 2022 sei Unterkühlung ein häufiges Phänomen gewesen. Ebenfalls neu: Ohrstöpsel, die unter anderem beim Transport die Vitalfunktionen des Trägers messen. Das sei hilfreich, weil die Patienten mit Hauben vor neugierigen Blicken und Smartphone-Kameras geschützt werden. Mit den neuen Stöpseln, die an In-ear-Kopfhörer erinnern, haben die Sanitäter immer im Blick, wie es den Hilfebedürftigen aktuell geht.



CT wurde im Vorjahr 205 Mal genutzt

Heuer sind die Transportliegen mit Wärmedecken ausgestattet. © Oliver Bodmer

Wer gefallen ist oder sonstige Einwirkungen auf den Kopf hatte, kann heuer wieder direkt vor Ort mit einem Computertomograpfen auf innere Verletzungen abgecheckt werden. 205 Mal kam das Gerät bei der Premiere im Vorjahr zum Einsatz. Der weit überwiegende Teil der Patienten, deren Kopf gescannt werden musste, war männlich. Großer Vorteil der Vor-Ort-Untersuchung: So muss niemand extra zu der Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Münchner Kliniken werden zudem entlastet, weil es auf der Wiesn-Sanitätsstation 20 Betten gibt, in denen Menschen nach ihrer Behandlung zur Not bleiben können. In früheren Zeiten sei es laut Belcijan eher darum gegangen, auf dem Festgelände die Erstversorgung zu übernehmen und die Personen dann notfalls in die Kliniken zu bringen. Dieses seien im Vorjahr, als es noch Auswirkungen von Corona gab, aber schon gut ausgelastet gewesen. „Wir sind kein Lazarett, dass in der Not versorgen muss, was geht“, erklärte Dr. Philip Kampmann. Vielmehr werden auf der Wiesn-Sanitätsstation den Patienten eine optimale Versorgung angeboten. Ziel sei es, gute Medizin bieten zu können. Dazu sind pro Schicht bis zu 110 Sanitäter und 11 Ärzte im Einsatz. Für das Team gab es im Vorjahr viel zu tun: Insgesamt musste sich das Team der Aicher Ambulanz um 5444 Patienten kümmern, von denen 3381 eine ärztliche Betreuung benötigt haben. Bei 101 Wiesn-Besuchern lagen akute Probleme vor. Um offene Wunden zu versorgen, wurden 217 Meter Faden vernäht.