„Der Weg zur Wiesn“? Mysteriöse Lichter-Kette am Nachthimmel irritiert Münchner

Von: Felix Herz

Am Freitagabend waren seltsame Lichter am Nachthimmel über München zu sehen – auf Reddit diskutierten die Nutzer über die Ursache. © Screenshot u/cookie_heero / Reddit

Auf Jodel und Reddit posteten User Bilder des Münchner Nachthimmels. Zu sehen sind helle Lichter in einer ungewöhnlich geraden Linie – Sterne sind es nicht.

München – Eine Reihe heller Lichter am Münchner Nachthimmel am Freitagabend, 15. September, sorgt für Diskussionen im Netz. Zwei Nutzer posteten auf Reddit und Jodel jeweils ein Foto der Lichter – in einer geraden Linie leuchten sie heller als der umgebende Sternenhimmel. Was steckt dahinter?

Mysteriöse Lichter über München: Erleuchten sie den „Weg zur Wiesn“?

Es sieht schon aus wie aus einem Science-Fiction-Film: Hell leuchten die unnatürlich symmetrisch angerichteten Lichter am Münchner Nachthimmel. Eine natürliche Ursache scheint daher ausgeschlossen. Ist es also die Ankunft der Aliens? Ein User auf Reddit hat eine gänzlich andere Vermutung: „Der Weg zur Wiesn“, schrieb er, kassierte dafür die meisten Upvotes von allen Kommentaren.

Aber nein, es handelt sich bei den Lichtern weder um einen übernatürlichen Wegweiser zur 188. Wiesn (alles Weitere dazu in unserem Live-Ticker zum Anstich-Tag), noch um einen gigantischen Werbegag der Stadt München, um das Volksfest zu bewerben. Einen Hauch Science Fiction versprüht aber auch der wahre Hintergrund der Lichter – wenngleich es keine Aliens sind.

Hintergrund der mysteriösen Lichter über München: „Perlenkette“ sorgt für Internet

Tatsächlich haben die Lichter einen menschengemachten Ursprung. Denn es handelt sich dabei um Starlink – ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk. Hinter der Firma steht bekanntlich der zuweilen exzentrische Milliardär Elon Musk, der mit den Satelliten auf der ganzen Welt einen Internetzugang bieten will.

So erklärt auch Reddit-User „SaltyComments69“: „Sogenannte ‚Perlenkette‘. Das sind Starlink-Satelliten kurz nach dem Start, die noch in Formation fliegen.“ So werden nach und nach insgesamt 12.000 Satelliten von Raketen in den Orbit geflogen, dort fliegen sie zunächst in Formation (es entsteht die „Perlenkette“, die sich letzte Nacht über München gebildet hat), anschließend treiben sie auseinander und nehmen ihre Position ein. Auf der Website findstarlink.com kann man die aktuellen Positionen der Satelliten verfolgen.

Starlink soll weltweit einen Internetzugang ermöglichen – unter anderem die Ukraine. Hier gab es zuletzt aber reichlich Wirbel um eine zwischenzeitliche Abschaltung des Internet-Zugangs. (fhz)

