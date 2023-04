„Lyriden“ im Anmarsch: Himmelsphänomen über München – Wetter spielt entscheidende Rolle

Von: Tanja Kipke

Am Wochenende erreichen die Lyriden-Sternschnuppen ihren Höhepunkt. In der Nacht zum Sonntag sind sie am besten zu sehen, auch in München.

München – Aktuell sind immer wieder Lyriden am Nachthimmel zu beobachten. Die Sternschnuppen flitzen seit Mitte April übers Firmament. Am Wochenende erreicht der Meteorsturm seinen Höhepunkt. Die beste Zeit eine der Feuerkugeln zu erblicken ist in der Nacht von Samstag (22. April) auf Sonntag (23. April). Auch der Mond wird dabei nicht stören, da die Sichel in dieser Nacht schon vor Mitternacht untergeht.

Sternschnuppen am Wochenende über München: Diese Orte eignen sich zum Beobachten

In den vergangenen Monaten kamen Sternschnuppen-Fans so gar nicht auf ihre Kosten. Durch den Lyriden-Sturm im April ist es endlich wieder möglich, Meteoren mit bloßem Auge zu erspähen. In München ist das am besten außerhalb des Stadttrubels möglich. Dunkelheit ist hier das Stichwort, die Großstadtbeleuchtung sollte vermieden werden. An folgenden Plätzen kann man die Sternschnuppen in der Landeshauptstadt gut beobachten:

Nördlicher Teil des Englischen Gartens

Panzerwiese in Feldmoching

Perlacher Forst mit den 16-er und 17-er Wiesen nahe des Klinikums Harlaching

Hinterbrühler See an der Isar

Olympiaberg

Flaucher

Lyriden am Wochenende: Mitten in der Stadt (wie hier am Max-Joseph-Platz) eine Sternschnuppe zu sehen, ist eher unwahrscheinlich.

Sternschnuppen am 23. April: Beste Uhrzeit 3 Uhr morgens

Die günstigste Uhrzeit ist laut dem Bildungskanal ardalpha um 3 Uhr morgens. Der Grund: Der Ausgangspunkt der Lyriden liegt im Sternenbild Leier, dieses ist im April erst gegen 22 Uhr am Horizont zu sehen, liegt also erst gegen Mitternacht günstig zum Sternschnuppen-Beobachten. Zum Höhepunkt der Lyriden sausen zwischen 14 und 23 Sternschnuppen pro Stunde übern den Himmel, Interessierte haben also gute Chancen sich einen Wunsch zu erfüllen.

Sternschnuppen am Wochenende: Spielt das Wetter mit?

Es können noch so viele Sternschnuppen über den Himmel fliegen, wenn die Wolken einem die Sicht verbergen, gibt‘s nichts als grau zu sehen. Für Samstag sagen die Meteorologen in München allerdings mildes Wetter voraus, Temperaturen bis 21 Grad werden erwartet. Gegen Abend könnten dann jedoch einige Wolken aufziehen. Wetter.com und Wetter.de sagen für die Morgenstunden am Sonntag sogar Regen voraus. Genau in der Zeit, in der die Lyriden am besten zu sehen sind.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Sternschnuppen über München überhaupt zu sehen sein werden. Die Lyriden sind noch bis zum 30. April sichtbar. Sollte es in der Nacht, in dem der Sternschnuppen-Sturm seinen Höhepunkt erreicht, also nicht klappen, gibt es noch einige weitere Nächte, in denen die Chancen gut stehen. (tkip)

