Steuern sparen bei der Erbschaft: Das sind die besten Tipps - Münchner Fachanwalt erklärt konkreten Fall

Von: Andreas Thieme

Teilen

Beim Erbe geht es oft um viele Millionen Euro © Sascha Steinach/Imago

Steuern fressen das Erbe auf: Dieses Horror-Szenario kennen vor alle jene Münchner, die Immobilien erben. Denn hier kassiert das Finanzamt ordentlich mit - oft Millionen Euro. Doch wie kommt man beim Nachlass besser weg? Ein Münchner Fachanwalt verrät exklusive Praxis-Tipps.

München - In unserer Redaktion meldete sich eine Leserin: Seniorin, alleinstehend, keine Kinder - aber eine Schwester, einen Bruder, eine Nichte und einen Neffen. Sie besitzt eine Eigentumswohnung, die sie gerne an ihre Nichte und den Neffen vererben möchte. Doch: „Die Erbschaftssteuer ist sehr hoch und meine Frage ist: Wie könnte ich sie reduzieren?“, sagt die ältere Dame. Ihre Frage haben wir dem Münchner Fachanwalt Prof. Dr. Wolfgang Böh vorgelegt.

„Für das Vererben der Immobilie ist zu empfehlen, dass dies in einem Testament sorgfältig geregelt ist, damit kein Streit im Erbfall entsteht. Dies hat zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Höhe der Erbschaftssteuer, aber darauf, dass der Nachlass schnell und gut auseinandergesetzt werden kann“, sagt der Experte für Erbrecht.

München: Seniorin will Eigentumswohnung vererben - Anwalt beantwortet ihre Fragen

Die Höhe der Erbschaftssteuer bemesse sich bei der Immobilie nach dem Verkehrswert. „Wenn dieser sehr hoch ist, sind zuvorderst die sachlichen Freibeträge des Erbschaftssteuergesetzes zu prüfen und steuermindernd abzuziehen.“ Es gebe im Verhältnis zwischen Tante, Neffe und Nichte wegen des Verwandtschaftsgrades leider anders als bei einer engeren familiären Beziehung (zwischen Ehegatten oder Eltern und Kindern) keine besonderen Gestaltungsspielräume, da die erbschaftssteuerlichen Freibeträge nur bei 20 000 Euro liegen.

Aber: „Eine Möglichkeit wäre, dass die Immobilie nicht nur an Neffe und Nichte vererbt wird, sondern auch an weitere Personen zusätzlich, da der Freibetrag bezüglich jeder Person pro Kopf gilt (hier also beispielsweise Bruder und Schwester oder Ehepartner oder Kinder von Neffe und Nichte)“, rät Wolfgang Böh.

Steuern sparen beim Erbe: Lebzeitige Übertragung macht in vielen Fällen Sinn

Es gebe außerdem die Möglichkeit, dass man die Immobilie bereits zu Lebzeiten überträgt. „Dies kann wertmäßige Vorteile haben, insbesondere wenn Sie sich einen Nießbrauch vorbehalten und unter Umständen auch zusätzliche Zahlungen als Gegenleistung vereinbaren. Im Einzelfall lässt sich eine solche lebzeitige Übergabe auch mit weiteren Gegenleistungen kombinieren, die wertreduzierend sein können (Übernahme von Pflegeleistungen oder des Amts als Vorsorgebevollmächtigter).“

Prof. Wolfgang Böh, Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht mit Kanzlei in München-Gräfelfing © privat

Es gehe in all diesen Konstellationen darum, den Wert der Schenkung beziehungsweise des vorweggenommenen Erbes als Ausgangsbasis für die Steuerberechnung zu reduzieren, sagt Böh. „Allerdings hätte die lebzeitige Übertragung den Nachteil, dass die Immobilie nicht mehr im Eigentum des Schenkers steht und damit nicht mehr verkauft werden kann. Häufig wird in solchen Konstellationen auch eine Adoption angedacht. Hiervon rate ich aber ab, wenn nicht bereits ein enges Eltern-Kind-Verhältnis besteht“. Denn die Hürden für einer gerichtliche Anerkennung einer Adoption seien hoch und mit dieser Gestaltung sind nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile verknüpft. Bei einer Adoption würde sich der Freibetrag auf 400 000 Euro erhöhen.