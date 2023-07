Bares Geld beim Erbe sparen: Münchner Fachanwältin rechnet drei Fälle vor - und erklärt geheime Steuertricks

Von: Andreas Thieme

Ehrliche, harte Arbeit kann sich auszahlen. Schnell reich wird man in Deutschland aber eher durch eine Erbschaft. Fachanwältin Carina Amend aus München rechnet für unsere Redaktion drei Beispielfälle durch.

München – Reich werden durch eine Erbschaft: Das bleibt für viele Menschen ein Traum. Denn es treten teilweise auch hohe Kosten auf. In München etwa gab es Fälle, in denen die Erbschaftssteuer so hoch lag, dass ein geerbtes Haus sogar verkauft werden musste. Was kostet eine Erbschaft wirklich? Was bleibt vom Nachlass der Eltern oder Geschwister, wenn man bedacht wurde? Welche Steuern und weiteren Kosten fallen an? Um diese Fragen zu klären, haben wir mit Erbrechtsexpertin Carina Amend drei Beispielfälle ausgearbeitet - sie zeigen konkret, wie teuer es wird.

Wer Regelungen rund die Freibeträge beachtet, kann hohe Erbschaftssteuern sparen © IMAGO / Lobeca

Kosten können etwa für eine Sterbeurkunde, Steuern, Grundbuchamt, Notar, Steuer- und Rechtsberatung sowie bei Gericht (z.B. für den Erbschein) entstehen. Die Anwaltskosten sind gesetzlich geregelt: Eine Erstberatung kostet 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Rest hängt von der Komplexität des Erbfalles ab. Fachanwältin Amend erklärt daher drei typische Konstellationen - sie ersetzen keine Beratung, geben aber gute Orientierung.

Fall 1: Eltern wollen ihrem 40-jährigen Sohn eine Eigentumswohnung übertragen

Das Vermögen der Eheleute besteht aus einer Eigentumswohnung im Wert von 500 000 Euro, die bereits vom gemeinsamen Sohn bewohnt wird. Ehemann und Ehefrau sind jeweils hälftige Miteigentümer der Immobilie, die einmal der Sohn erhalten soll. Geschwister hat dieser nicht. Die Eltern wollen die Immobilie ihrem Sohn übertragen, bevor sie sterben.

In diesem Fall würde bei einer Schenkung der Immobilie zu Lebzeiten der Eltern an den Sohn keine Schenkungssteuer anfallen. Denn dem Sohn steht hinsichtlich jedes Elternteils ein Freibetrag in Höhe von 400 000 Euro zu. Die Anteile mit jeweils einem Wert in Höhe von 250 000 Euro liegen hier unter dem Schenkungssteuerfreibetrag.

Die Notarkosten richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Sie lägen für die Beurkundung bei 1870 Euro, wenn beide Übertragungen in einer Urkunde zusammengefasst würden. Hinzu kämen Schreibauslagen und sonstige Auslagen wie Porto sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Carina Amend ist Fachanwältin für Erbrecht, Testamentsvollstreckerin und Mediatorin in München © SIGI JANTZ

Die Anwaltskosten bei der Begleitung dieser Schenkung richten sich grundsätzlich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetztes (RVG). Die Gebühren richten sich dabei nach dem Wert, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (Gegenstandswert bzw. im gerichtlichen Verfahren auch Streitwert genannt).

Für seine außergerichtliche Tätigkeit bei einem Gegenstandswert von 500 000 Euro kann der Anwalt eine Geschäftsgebühr verlangen, die zwischen 0,5 und 2,5 liegt. Dadurch würden sich je nach Höhe der Geschäftsgebühr Anwaltskosten in Höhe von 1769,50 Euro bis zu 8847,50 € zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer ergeben. Die Höhe der Geschäftsgebühr im jeweiligen Fall ist abhängig von diversen Faktoren (wie dem Umfang oder der Komplexität der Angelegenheit). In der Praxis ist jedoch der Abschluss einer Vergütungsvereinbarung häufig, in welcher individuell die Kosten mit den Mandanten ausgehandelt werden. Die Kosten für die Grundbuchberichtigung betragen 935,00 Euro.

Tipp: Wäre nur der Vater oder nur die Mutter Eigentümer der Immobilie, bedarf es einer längerfristigen Planung, um die Immobilie schenkungssteuerfrei zu übertragen. Denn bezüglich jedes Elternteils kann der Steuerfreibetrag in Höhe von 400 000 Euro für das Kind alle zehn Jahre erneut genutzt werden. Denkbar wäre auch zunächst eine teilweise Übertragung auf den anderen Ehegatten und nach einiger Zeit eine Übertragung auf den Sohn, um auch den Steuerfreibetrag des anderen Ehegatten zu nutzen

Fall 2: 50-Jährige erbt und muss Geschwister auszahlen

Eine 50-jährige Frau erbt eine aktuell vermietete Eigentumswohnung im Wert von 900 000 Euro von ihrer Mutter aufgrund eines notariellen Testaments, der Vater ist bereits verstorben. Sie hat zwei jüngere Geschwister, die bereits in eigenen Immobilien leben und vom Erbe nichts erhalten sollen, also enterbt sind. Weiterer Nachlass ist nicht vorhanden.

Aufgrund der Enterbung stehen den Geschwistern Pflichtteilsansprüche zu, also die Mindestteilhabe der Kinder am Nachlass ihrer Eltern. Der Pflichtteilsanspruch besteht gegen den Erben auf Zahlung eines bestimmten Geldbetrages. Die Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Der hälftige Erbteil wäre pro Geschwisterteil ein Drittel, die Hälfte hiervon ist dann ein Sechstel.

Bei einem Nachlass in Höhe von 900 000 Euro (hier wäre in der Praxis noch ein Sachverständigengutachten zum Immobilienwert notwendig) wird daher ein Pflichtteil pro Geschwisterteil in Höhe von 150 000 Euro fällig. Die Erbin muss die Mittel für die Pflichtteilsansprüche ihrer Geschwister aufbringen.

Darüber hinaus fällt auch Erbschaftsteuer an. Nachdem die Immobilie vermietet ist, wird sie lediglich zu 90 Prozent, also mit 810 000 Euro, in Ansatz gebracht. Im Rahmen der Erbschaftsteuer werden die ausgezahlten Pflichtteile (hier insgesamt 300 000 Euro) sowie der Freibetrag der Erbin in Höhe von 400 000 Euro berücksichtigt. Der steuerpflichtige Erwerb liegt daher bei 110 000 Euro. Für einen steuerpflichtigen Erwerb in dieser Höhe gilt ein Steuersatz von elf Prozent, was letztlich eine Erbschaftsteuer in Höhe von 12 100 Euro ergibt.

Erstellt ein Steuerberater die Erbschaftsteuererklärung, richten sich die Kosten nach der Steuerberatervergütungsverordnung und sind abhängig vom Wert der Erbschaft. Je nach Aufwand, Umfang und Schwierigkeitsgrad würden zwischen 811,40 Euro und 4057 Euro jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Auslagen an Kosten anfallen.

Da ein notarielles Testament vorliegt, wird grundsätzlich kein Erbschein benötigt, es fallen nur die Kosten für die Eröffnung des Testaments beim Nachlassgericht in Höhe von 100 Euro an. Allerdings sind im Vorfeld Kosten für die Erstellung eines notariellen Testaments angefallen, die aber der Erblasser bereits bezahlt hat. Wird die Erbin anwaltlich bei der Abwicklung des Pflichtteilsanspruchs eines Pflichtteilsberechtigten unterstützt, ohne dass ein Gericht eingeschaltet wird, wird hier für den Gegenstandswert in Höhe von 150 000 Euro vereinfachend die Mittelgebühr von 1,3 angenommen. Es entstünden Kosten nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in Höhe von 2518,10 Euro zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die ausgezahlten Pflichtteilsansprüche mindern jedoch die Erbschaftsteuer der Erbin. Im vorliegenden Fall wäre die Grundbuchberichtigung innerhalb von zwei Jahren ab Erbfall kostenlos.

Tipp: Wäre die Immobile von der Mutter selbstbewohnt und würde die Tochter nach dem Tod der Mutter in das Familienheim binnen sechs Monaten einziehen und in der Immobilie selbst zehn Jahre wohnen, fiele keine Erbschaftsteuer an.

Fall 3: Reiche Tante ohne Kinder vererbt Millionen-Villa an Nichten und Neffen

Drei Geschwister erben aufgrund eines eigenhändigen Testaments ein Mehrfamilienhaus von ihrer reichen Tante, die selbst nie Kinder hatte und nie verheiratet war. Der Wert der Immobilie beträgt zwölf Millionen Euro. Jede Nichte bzw. Neffe erbt ein Drittel des Vermögens und somit jeweils vier Millionen Euro. Im Rahmen der Erbschaftsteuer wird der Wert der Immobilie aufgrund der Vermietung mit einem Wert von 90 Prozent, also 3,6 Millionen Euro angesetzt.

Der Freibetrag pro Nichte beziehungsweise Neffe beträgt nur 20 000 Euro, sodass der steuerpflichtige Erwerb pro Person bei 3,58 Millionen Euro liegt. Hierfür gilt ein Steuersatz von 30 Prozent, sodass jede Nichte und jeder Neffe eine Erbschaftsteuer in Höhe von 1,074 Millionen Euro zu zahlen hat.

Für die Eröffnung des Testaments fallen Kosten in Höhe von 100 Euro an, für den Erbschein Kosten in Höhe von 25 170 Euro. Wird der Antrag bei einem Notar gestellt, kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu. Die Grundbuchberichtigung ist binnen zwei Jahren ab Erbfall kostenlos.

Die Kosten für jeden Neffen oder Nichte für die Erstellung der Erbschaftsteuererklärung durch einen Steuerberater richten sich wieder nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) und sind abhängig vom Wert der Erbschaft. Es kann eine Gebühr von zwei bis zehn Zehnteln angesetzt werden. Je nach Aufwand, Umfang und Schwierigkeitsgrad würden somit Steuerberaterkosten zwischen 2334,20 Euro und 11 671 Euro jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Auslagen entstehen. Das Anwaltshonorar liegt in diesem millionenschweren Erbfall natürlich höher: Außergerichtlich würden mindestens Kosten im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich anfallen.

Tipp 1: In diesem Fall besteht hohes Streitpotenzial, da eine Erbengemeinschaft vorliegt. Das kann durch ein Testament mit Vermächtniseinsetzung reduziert werden. Tipp 2: Wenn das Verhältnis zur Tante einem Eltern-Kind-Verhältnis entsprochen hätte, hätten durch eine sogenannte Erwachsenenadoption die Geschwister als Kinder der Tante angenommen werden können, sodass die Freibeträge anstelle von 20 000 Euro dann 400 000 Euro betragen hätten. Eine solche Adoption ist auch möglich, wenn die eigenen Eltern noch am Leben sind.

