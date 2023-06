Stillfoto von Münchner Politikerin provoziert heftige Reaktionen – eine Frage regt sie besonders auf

Von: Klaus-Maria Mehr

Selten hat die Münchner Politikerin und IT-Referentin so viel Aufmerksamkeit bekommen. Allerdings nicht für ihren Job, sondern für ein Foto, auf dem sie ihren Sohn stillt. Wir haben mit ihr gesprochen.

München – Ein bisschen belustigt, aber auch ein bisschen geschockt wirkt Laura Sophie Dornheim, Grünen-Politikerin und IT-Referentin der Stadt München, als wir sie am Freitagmorgen im Zug erreichen. „Wenn ich nur halb so viel Aufmerksamkeit für das bekäme, was ich in meinem Job tue, wie für das, was ich Multitasking-mäßig als Mutter mache.“

Am Mittwoch hatte sie auf ihrem privaten Twitter-Account ein Foto gepostet, auf dem Dornheim ihren Sohn stillt. Dabei sitzt sie am Laptop, offenbar in einem Videocall. Sie hat Kopfhörer im Ohr, trägt ein schwarzes Kleid und Lippenstift und blickt konzentriert auf den Bildschirm.

Stillt ihren Sohn am Laptop: Laura Sophie Dornheim, Grünen-Politikerin und IT-Referentin der Stadt München. Das Foto stammt aus der Zeit des Bundestagswahlkampfs 2021. © Dornheim

Foto von stillender Mutter erregt Gemüter bei Twitter

Der Tweet-Text ist eine Aufforderung an die Twitter-Gemeinde: „Drop a cool pic that someone took of you doing your job.“ Zu Deutsch: Poste ein cooles Bild, das jemand von dir aufgenommen hat, während du gearbeitet hast. Dazu in Klammern ihre Bildbeschreibung: (Digitalpolitik mit Baby). Das tun dann auch zwei, drei Twitter-User. Der Rest allerdings diskutiert intensiv, teils unter der Gürtellinie, ob man das jetzt darf. Das Stillen am Laptop, das Fotografieren der Szene, das Veröffentlichen auf Twitter und so weiter.

Kontrovers diskutiertes Stillfoto ist zufällig entstanden und nicht gestellt

Das Foto ist nicht aktuell. Es stammt aus der Bundestagswahlkampfzeit 2021. „Damals war ich im Mutterschutz und habe vom Küchentisch aus Wahlkampf gemacht.“ Deshalb sei sie auch geschminkt gewesen. Das Foto sei nicht gestellt gewesen, was einer von diversen Vorwürfen aus der Twitter-Gemeinde ist. Ihr Mann sei zufällig vorbeigekommen und habe einmal mit dem Handy draufgehalten. Soweit so harmlos.

Harte Twitter-Reaktionen auf Stillfoto: „Warum schaffen sich solche Menschen Kinder an?“

Die Reaktionen auf den Post sind alles andere als harmlos. „Warum schaffen sich solche Menschen Kinder an?“, fragt als erste Reaktion eine Barbara auf Twitter. „Ich habe bei diesem Bild ein unangenehmes Gefühl. Und ich bin selber eine der Frauen, die gearbeitet haben und gleichzeitig ein Baby hatten. Bitte nicht so darstellen, als ob „das easy zu wuppen ist, wenn man nur digital arbeiten kann“. Ist es nicht“, schreibt eine andere Mutter.

Auffällig viele Männer kommentieren das Bild. Stillen sei etwas Intimes, das solle doch bitte nicht ins Internet, schreibt einer. Die Realität sei ferner völlig anders als auf dem Foto, erklären mehrere Männer der 39-jährigen, zweifachen Mutter. Ein Markus Meyer schreibt etwa: „Nice pic! Die Elternrealität sieht aber i.d.R. anders aus: Chaos, Erschöpfung und der Wunsch nach Ruhe. Und dann sind da noch die Kids, die regelmäßig die Calls crashen.“ Dornheim antwortet: „Are you mansplaining Wochenbett und Elternzeit to me?!“

Debatte unter Foto von stillender Grünen-Politikerin: Eine Frage regt Dornheim richtig auf

Es gibt auch viele positive Reaktionen. Die Härte der Reaktionen und das allgemeine Aufsehen, das ein Foto einer stillenden Mutter mit Laptop auslösen kann, überraschen die Grünen-Politikerin und ausgewiesene Digitalexpertin dennoch. Eine Frage, die auch wieder Männer auf Twitter aufwerfen, ärgert sie besonders. Darf man während der Arbeit sein Kind stillen? „Ja, darf man. Dafür gibt es ein Gesetz.“ Der Arbeitgeber muss dafür sogar geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

„Ich habe es dann gemacht, weil ich in meiner Position eine Vorbildfunktion habe.“

Ein bisschen ahnte Dornheim wohl doch, was sie mit dem Bild an Reaktionen provozieren würde. Vor Abschicken des Tweets habe sie auch kurz gezögert. „Ich habe es dann gemacht, weil ich in meiner Position eine Vorbildfunktion habe.“ Sie wisse von vielen Mitarbeiterinnen, dass diese es als befreiend empfänden, dass die Kinder der Chefin auch mal im Büro rumspringen und bei Terminen dabei sind.

Dornheims älterer Sohn ist sechs Jahre alt, ihr jüngerer, der auf dem Bild, wird kommende Woche zwei. Ihr Partner arbeitet in Teilzeit, hauptberuflich kümmert er sich um die Kinder. „Dafür bin ich ihm sehr dankbar.“