Strahlen wie die tz-Wiesn-Madl

Die Parfümerie Wiedemann hat die tz-Wiesn-Madl noch fescher gemacht. Mit den neuesten Beauty-Trends ist das Team auch nach der Wiesn für Sie da.

Das tz-Wiesn-Madl ist gekürt und Nadine (18) hat geschafft, wovon Hunderte Madl geträumt haben. Dass sich die Schönheit aus Emmering zum Sieg gestrahlt hat, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der Beauty-Profis der Parfümerie Wiedemann.

Strahlen beim Finale

Wie schon am Aktionstag "1 Tag im Leben des tz-Wiesn-Madls" (mit Dirndl-Anprobe, Fotoshooting, Testfahrt und Videodreh), ließen Andreas Klober, Theresa Kascha und Masa Jankovic ihre Magie auch am Finalabend zur „Nacht der tz-Wiesn-Mad“ wirken.

Das Team der Parfümerie Wiedemann ist mit einer atemberaubenden Palette an Produkten und mit einem festen Ziel gekommen: Sie wollen die Feschen noch fescher machen. „Wir versuchen bei jedem Madl das Schönste heraus zu zaubern“, sagt Theresa Kascha und das nach den neuesten Beauty-Trends. „Für den diesjährigen Make-up-Trend lassen wir unsere Damen in sanften Beeren-Tönen und ausdrucksstarken Augen erstrahlen. Das Highlighten bzw. Strobing darf dieses Jahr auch nicht fehlen. Um den perfekten Look zu kreieren, sollte alles farblich miteinander abgestimmt sein.“ Was bei Andreas Klober, Visagist und Teamleitung der Filiale Schwabing (Hohenzollernstr. 64), so einfach klingt, ist die Kombination aus jahrelanger Expertise und dem wachen Blick für aktuelle Trends. ,„Ich fühle mich wie ein kleiner Star“, sagt Magdalena aus München. So soll es sein, an jedem Tag und für jede Frau!

Die Parfümerie Wiedemann

Als Familienunternehmen in der fünften Generation blickt die Parfümerie Wiedemann auf eine 160-jährige Geschichte zurück. Gegründet im Jahr 1856 als Seifensiederei in Bad Tölz finden Sie die Beauty-Experten mittlerweile an 21 Standorten.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Duft und Schönheit und erleben Sie Service mit Herz! Individuelle und persönliche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre lässt Ihren Einkauf zum Erlebnis werden.

