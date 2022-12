„Was ist nur mit München los?“: Mann geht mit seinem Strauß durch Fußgängerzone und fährt sogar U-Bahn

Ein Strauß mitten in München? In der Fußgängerzone sorgte das Tier am Dienstag für Aufsehen. © Privat

Ein Strauß als Haustier? In München urde am Dienstag mehrmals ein Strauß gesichtet. Ein Video des Tiers an der Fraunhofer U-Bahn geht nun viral.

München – Es muss schon ein seltsamer Anblick am Dienstag in München gewesen sein: Ein Strauß in einer U-Bahn-Station. Ein TikTok-Nutzer filmte das Ganze und stellte es auf die Videoplattform, mit den Worten: „Ich fahr mal mit meinem Haustier U-Bahn.“ Innerhalb weniger Stunden wurde der Clip über 500 Mal geteilt. Zu sehen ist ein Mann, der mit einem Strauß in der U-Bahn-Station an der Fraunhoferstraße unterwegs ist. Als ein Zug einfährt, packt der Mann den Vogel und schiebt ihn in Richtung der U-Bahn-Türen. Die umstehenden Leute scheinen von dem Anblick verwirrt.

Strauß in Münchner U-Bahn unterwegs: „Was ist nur mit München los“

Auf TikTok schlägt der Clip hohe Wellen. Mehrere Nutzer kommentieren, dass sie den Vogel in München auch gesehen haben. „Stand heute auf einmal neben mir“ oder „hab den auch schon im Tal gesehen“ ist zu lesen. Andere ärgern sich, dass sie das ungewöhnliche Schauspiel nicht miterlebt haben. „Oh mein Gott, ich wohne hier und bekomme sowas nicht mit“, schreibt eine Nutzerin enttäuscht. „Wieso sehe ich sowas nie?“, beklagt sich eine weitere Person.

„Was ist nur mit München los?“, zeigt sich einer fassunglos. „Das arme Tier.“ Auch in der App Jodel kursiert ein Foto des Mannes samt seines Straußes. Aufgenommen laut Urheber um 12 Uhr am Königsplatz. Auf die Frage, wieso der Mann mit dem Tier unterwegs war, konnte der Jodel-Nutzer jedoch keine Antwort geben. „Ich weiß die Geschichte dahinter leider nicht, habe nur gefragt, ob ich ein Foto machen darf, bevor ich in meine U-Bahn musste“. Eine andere Person berichtet, sie habe den Strauß am Sendlinger Tor Richtung Marienplatz gehen sehen. „Klassischer Weihnachtsshopping Tag also. Der braucht bestimmt nen Schal“, antwortet daraufhin jemand.

Mann mit Strauß in Münchner Innenstadt unterwegs: „Da ist der Namensgeber des Flughafens!“

Andere sehen da eine Verbindung zu bekannten Persönlichkeiten. „Da ist der Namensgeber des Flughafens!“, schreibt ein Nutzer und spielt damit auf den Namensgeber des Münchner Flughafens, Franz Josef Strauß, an. „Franz Josef oder doch Richard?“, will einer wissen und bringt damit auch noch den deutschen Komponisten ins Spiel. „Engelbert“ und „Levi“ ist ebenfalls in den Kommentaren zu lesen.

In der Münchner Fußgängerzone hat den Strauß auch eine unserer Leserinnen abgelichtet. Die Frage, was der Mann mit dem Tier in München zu suchen hatte, konnte bisher noch nicht geklärt werden. (tkip)

