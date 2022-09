Kulinarisches Wettrennen beim Street Food Festival München

Teilen

Das Street Food Festival findet erstmals in München statt. Dann kämpt die Elite der Straßenköche auch um die European Street Food Awards. © tat&drang GmbH

Das Street Food Festival macht von 7. bis 9. Oktober erstmals Halt in München. Zudem trifft sich dort die Elite der Straßenköche um die European Sreet Food Awards zu gewinnen.

Zum ersten Mal kommt das Street Food Festival nach München und dient in diesem Jahr als Austragungsort des großen Finales der European Street Food Awards. Der Veranstalter tat&drang GmbH bringt in Zusammenarbeit mit dem Team des British Street Food Awards auf seiner dreitägigen kulinarischen Weltreise die besten Street-Food-Köche aus ganz Europa mit. Das Festival lädt nicht nur zum Schlemmen im Freien ein, sondern auch zum geselligen Verweilen mit Familie, Freunden und anderen Freizeit-Gourmets. Dabei gilt: je bunter die Kultur, desto kreativer das Essen.

Wie schmeckt die Welt? Hier gibt’s die Antwort direkt auf die Hand!

Weitere Infos auf Facebook

Kampf der Straßenköche um die European Street Food Awards

Die European Street Food Awards sind Teil des weltweit größten Wettbewerbs in der Street-Food-Szene. Über den ganzen Sommer verteilt werden in über 15 europäischen Ländern die passioniertesten Street-Food-Köche ausgezeichnet. Die Gewinner treten jedes Jahr beim großen Europafinale gegeneinander an. Das Finale findet in diesem Jahr in Deutschland statt!

Auf dem Sugar Mountain Areal kommen alle zusammen und präsentieren ihre neuesten Kreationen von beliebten Klassikern wie saftigen Burgern über senegalesische und iranische Gerichte bis hin zu ausgefallenen Spezialitäten wie norwegischem Rentier-Kebab.

Neben der Jury, bestehend aus namhaften Vertretern der Gastronomie- und Food-Szene, dürfen auch die Festivalsucher selbst entscheiden, welche der mobilen Küchen sie mit Kreativität und Handwerk in den verschiedenen Kategorien (z. B. „Best Vegetarian“, „Best Main Dish“) überzeugen kann.

Zur Jury zählen in diesem Jahr der Münchner Chefkoch Rico Birndt (Mural Farmhouse), der Sternekoch René Stein aus Nürnberg (Tisane) und die beiden Köchinnen Sam und Shauna aus Wales, die sich vom Street-Food-Stand über ihr eigenes Restaurant bis hin zum eigenen Kochbuch und einer Fernsehshow gekocht haben. Alle vier lieben und leben die Street-Food-Küche und können es kaum erwarten, an den Erfolg des Awards in den letzten Jahren in Malmö und Berlin anzuknüpfen.

Impressionen: Street Food Festival München Fotostrecke ansehen

Weitere Infos auf Facebook

Street Food Festival München – einmal um die Welt an nur einem Wochenende

„Die Street-Food-Szene erobert die Welt!“, sagt Richard Johnson, Gründer der European Street Food Awards. „Weg vom klassischen Drei-Gänge-Menü wollen wir die Möglichkeit schaffen, viele verschiedene Speisen zu probieren, miteinander zu teilen und das Essen zum gemeinsamen Erlebnis zu machen.“

Wer genug Hunger mitbringt, kann sich am Sugar Mountain beim Schlendern von Stand zu Stand einmal um den ganzen Globus probieren. Auf dem Münchner Street Food Festival erwarten die hungrigen Gäste rund 15 preisgekrönte Speisen aus aller Welt.

Bei der Standauswahl legen die Organisatoren großen Wert auf Vielfalt, Geschmack und Authentizität. Dabei ist es egal, ob ein Profi- oder Hobbykoch zum Löffel greift, „nur leidenschaftlich müssen sie sein“, so Mike Offholz, Projektleiter des Festivals. Egal ob herzhaft oder süß, mit Fleisch oder vegan – an diesem Wochenende geht garantiert keiner hungrig nach Hause.

Doch Essen allein ist nicht alles, was das Festival seinen Gästen zu bieten hat. Neben zahlreichen Leckereien lädt ein leichtes Rahmenprogramm die Festivalbesucher nicht nur zum Schlemmen ein, sondern auch zum gemeinsamen Verweilen in entspannter Atmosphäre mit der Familie, Freunden oder anderen „Foodies“.

Weitere Infos auf Facebook

Öffnungszeiten des Street Food Festivals München

Freitag, 7. Oktober: 17 bis 22 Uhr

Samstag, 8. Oktober: 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 9. Oktober: 12 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 €, Kinder bis 14 Jahre frei

Erwachsene 4 €, Kinder bis 14 Jahre frei Ort: Sugar Mountain Areal, Helfenrieder Straße 12, 81379 München

Weitere Infos auf Facebook