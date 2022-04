Streetlife Festival München vor dem Aus: Veranstalter zieht sich zurück - Corso Leopold soll aber stattfinden

Von: Sascha Karowski

Das Streetlife Festival in München fand zuletzt 2019 statt. Jetzt zieht sich der Veranstalter zurück. © Green City

Das Streetlife Festival ist Geschichte - zumindest vorerst. Der Umweltverein Green City will sich als Veranstalter zurückziehen. Der Corso Leopold soll aber weiter stattfinden.

München - Seit dem Jahr 2000 veranstaltete Green City das Streetlife Festival zwischen Odeonsplatz und Georgenstraße. Zwei Mal im Jahr lockte die Veranstaltung gemeinsam mit dem Corso Leopold an den autofreien Wochenenden von Ludwigstraße bis Münchner Freiheitmeist mehr als 250 000 Besucher an. Damit ist nun Schluss. Der Verein möchte sich künftig stärker auf die nachhaltige Gestaltung der Quartiere konzentrieren. Die Idee, Straßenraum in Lebensraum umzuwandeln, soll dort weiterentwickelt und Streetlife neu interpretiert werden. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Streetlife Festival: Wegen Corona hatte Green City Zeit, die Veranstaltung zu überdenken

Die coronabedingte Zwangspause für das Streetlife Festival seit dem Frühjahr 2020 war für Green City als Veranstalter die Gelegenheit, das Projekt zu überdenken, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die drängende Klimakrise und deren Folgen setzen auch München unter Druck“, sagt Vereins-Geschäftsführer, Martin Glöckner. „Daher wollen wir uns künftig noch stärker in den Quartieren engagieren und dort die Lebensqualität erhöhen: Mehr Grün und weniger Autos, Straßenraum soll zu Lebensraum werden.“

Streetlife Festival München: Der Corso Leopold soll weiterhin stattfinden

Der gleichzeitig stattfindende Corso Leopold soll allerdings wieder angeboten werden. Ekkehard Pascoe, Vorsitzender des Corso Leopold, sagte gegenüber der SZ, dass der Corso zunächst kleiner wird. Am 28. und 29. Mai werde er nur von der Münchner Freiheit bis zur Franz-Joseph-Straße verlaufen, der Spätsommer-Corso im September dagegen schon bis zum Siegestor.