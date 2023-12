Streik bei der Deutschen Bahn: Nach Schneechaos droht München wieder kompletter S-Bahn-Stillstand

Von: Lucas Sauter Orengo

Drucken Teilen

Nächste Hiobsbotschaft für Pendler und Reisende in Deutschland: Die GDL kündigte am Mittwochabend (6. Dezember) einen erneuten Streik an. Betroffen davon ist vermutlich auch die S-Bahn in München.

München - Tagelanges Chaos - der Winter-Einbruch am vergangenen Wochenende hat den bayerischen Verkehr teils komplett lahmgelegt. Der Münchner Flughafen war zweimal komplett geschlossen, auch der Münchner Hauptbahnhof war dicht. Dazu gab und gibt es massive Beeinträchtigungen im Münchner Nahverkehr, besonders bei den S-Bahnen. Noch am Mittwoch (6. Dezember) fahren viele Linien nicht wie gehabt. Und jetzt die nächste Hiobsbotschaft: Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Nun ist ein neuer Streik angekündigt.

Streik bei der Deutschen Bahn: S-Bahn-Verkehr droht in München zum Erliegen zu kommen

Der Warnstreik solle demnach am Donnerstag (7. Dezember) am Abend starten und bis zum Freitagabend andauern. In dieser Zeitspanne sollen kaum Züge in Deutschland fahren. Betroffen seien demnach sowohl der Personen-, als auch der Güterverkehr. Letzterer soll ab 18 Uhr am Donnerstag mit dem Streik starten, der Personenverkehr um 22 Uhr folgen. Der Streik soll bis zum Freitag, 22 Uhr, dauern.

Der erneute GDL-Streik könnte auch den S-Bahn-Betrieb in München betreffen. © Daniel Karmann/dpa

S-Bahn-Betrieb in München vor Stillstand? Deutsche Bahn äußert sich

Damit droht auch ein erneutes Verkehrs-Chaos in und um München: Wie die Deutsche Bahn gegenüber unserer Redaktion erklärt, könne noch nicht klar bestätigt werden, dass auch der S-Bahn-Betrieb in der Landeshauptstadt München betroffen sei - es ist jedoch davon auszugehen. In Metropolen wie Berlin oder Hamburg ist bereits klar, dass der S-Bahn-Verkehr vom Streik betroffen sein werde.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.