Warnstreik an Hochschulen, bei Gastro und Kultur: Diese Einrichtungen in München haben heute geschlossen

Von: Elisa Buhrke

Drucken Teilen

Der öffentliche Dienst streikt heute auch in München. In Hochschulen, Mensen und Kulturbetrieben wie Theatern und Museen kommt es deshalb zu Einschränkungen bis hin zu Ausfällen.

München – Nach dem Bahnstreik in der vergangenen Woche kommt es erneut zu Ausfällen. Dieses Mal aber in einer anderen Branche: Die Gewerkschaft Verdi hat am heutigen Montag, 20. November, zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Sie fordert zehneinhalb Prozent mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. In München sind vor allem Hochschulen und ihre Mensen, Staatstheater, Museen und andere Kultureinrichtungen betroffen. Auch die Polizei nimmt an dem Streik teil.

Hier gibt es einen Überblick darüber, welche Einrichtungen in München betroffen sind.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Warnstreik in München: Mensen bleiben geschlossen

In München liegt das Hauptaugenmerk auf den öffentlichen Hochschulen, also der Ludwigs-Maximilians-Universität, der Technischen Universität und der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Auf telefonische Anfrage konnten Sprecher der LMU und der TUM zunächst nicht beantworten, wie viele Beschäftigte heute tatsächlich ihre Arbeit niedergelegt haben. Der Verdi-Aufruf reicht jedoch vom Professor zur studentischen Hilfskraft bis hin zu den Unikliniken.

Verdi hat auch in München zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Das Studierendenwerk informiert z.B. über seine Website über Ausfälle in Mensen. © tz.de Collage: IMAGO / Eibner und Studierendenwerk München Oberbayern (Symbolbild)

Auch beim Studierendenwerk München Oberbayern sind alle rund 500 Beschäftigten zum Streik aufgerufen, teilt die Pressestelle mit. Deshalb sei es „nicht ganz einfach“, einen exakten Überblick über alle vom Streik betroffenen Bereiche zu geben. Laut Website sind aber gleich mehrere Standorte der Hochschulgastronomie geschlossen. „Aufgrund des ganztägigen Streiks“ könne es „zu Einschränkungen bis hin zur kompletten Schließung kommen“. Geöffnet bleiben allerdings voraussichtlich die Mensa Archisstraße, die Mensa Lothstraße und das StuBistro Schellingstraße.

Kultur in München streikt: Vorstellung „Peer Gynt“ am Residenztheater fällt aus

Auch öffentliche Kultureinrichtungen wie Theater und Museen sind zum Streik aufgerufen. So fällt am Residenztheater München die für Montagabend geplante Aufführung von „Peer Gynt“ ersatzlos aus. „Ihre Karten werden storniert. Die Gutschrift erfolgt in den nächsten Tagen“, informiert das Theater auf seiner Website.

Laut Bericht von BR24 beteiligen sich auch die Mitarbeiter folgender Kultureinrichtungen in München am Streik:

Staatsbibliothek

Institut für Zeitgeschichte

Staatsgemäldesammlung

Deutsches Museum

Botanischer Garten

Landesamt für Denkmalpflege

Bayerische Schlösserverwaltung

Welches Ausmaß der Streik im Kulturbetrieb annimmt, hängt jedoch stark von der jeweiligen Einrichtung ab. So teilt ein Sprecher des Deutschen Museums auf Anfrage mit: „Von wirklichen Einschränkungen ist mir derzeit nichts bekannt.“ Das Museum habe regulär geöffnet, es könne höchstens zu kleineren Ausfällen, etwa bei Führungen, kommen. Schätzungsweise würden nur 20 bis 30 Mitarbeiter streiken.

Verdi-Demonstrationszug vom Odeonsplatz zur TUM

Um 12 Uhr mittags ist eine Kundgebung von Verdi vor der Technischen Universität gestartet. Die Demonstrierenden sind zunächst vom Finanzministerium am Odeonsplatz bis hin zu der Arcisstraße gezogen. Ein Sprecher hatte im Voraus mitgeteilt, schätzungsweise würden etwa 2000 Personen teilnehmen.

Einen Überblick darüber, welche Hochschulen und Einrichtungen in ganz Bayern von dem Warnstreik betroffen sind, gibt es hier.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.