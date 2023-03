Streik-Chaos in München: So fahren U-Bahn, Tram und Bus am Montag

Von: Lucas Sauter-Orengo

Eine Anzeigetafel in der Münchener U-Bahn weist auf die Streiks im Nahverkehr hin. © Lennart Preiss/dpa

Der große Streik trifft am Montag (27. März) auch München. Die MVG hat ihre Notpläne für U-Bahn, Bus und Tram jetzt erklärt.

München - Das letzte Mal ist gar nicht so lange her. Erst Anfang März sorgte ein großflächiger Streik in München zwei Tage lang für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen - und entnervte Münchner. Knapp drei Wochen später die nächste Hiobsbotschaft: Verdi kündigt für Montag, dem 27. März, erneut Stillstand in der Landeshauptstadt an. Noch krasser trifft es den Airport, hier hebt gar zwei Tage lang, Sonntag und Montag, keine einzige Maschine vom Erdinger Moos ab. Die MVG hofft indes, dass es zu keinem Totalausfall kommt - und präsentiert die Notfallpläne für Bus, Tram und U-Bahn. Ein Überblick.

Streik in München: U-Bahn, Tram und Bus - das plant die MVG

Die MVG plant „zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten“, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt. Folgende Vorbereitungen sind dazu getroffen:

U-Bahn



Betrieb muss „aus Sicherheitsgründen“ zunächst gänzlich eingestellt werden

Betrieb muss „aus Sicherheitsgründen“ zunächst gänzlich eingestellt werden Ob ein Notbetrieb zum späteren Zeitpunkt gewährleistet werden kann, hängt von der Anzahl des verfügbaren Personals ab und kann erst kurzfristig entschieden werden

Wenn Notbetrieb möglich, liegt Fokus auf den Linien 3 und 6, für die ein 10-Minuten-Takt angestrebt wird

Tram

Notbetrieb hängt auch hier von dem verfügbaren Personal ab

Einsatzbereite Fahrzeuge würden zunächst auf einzelne Linien konzentriert und in möglichst gleichmäßigen Abständen verkehren

Priorität liegt zunächst auf der am stärksten nachgefragten Linie 20 sowie der Linie 25 von Ostfriedhof bis Grünwald

Bus

Jedes zweite Fahrzeug könnte in Betrieb genommen werden (Grund: Kooperationspartner werden wohl nicht bestreikt)

Angestrebt wird ein 20-Minuten-Takt auf allen Linien

Der CityRing 58/68 sowie der ExpressBus X30 entfallen.