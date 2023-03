Mega-Streik in München: Airport lahmgelegt, MVG mit Notplänen - Dallmayr macht dicht

Von: Tanja Kipke, Lucas Sauter-Orengo

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Der Verkehrsstreik hat auch enorme Auswirkungen auf München. Alle News im Ticker.

Warnstreik am Sonntag gestartet: Münchner Flughafen komplett dicht.

Der Feinkostladen Dallmayr kündigte an, am Montag nicht zu öffnen.

Alle News zur Streiklage in Bayern gibt‘s in unserem Ticker.

München – Der für Montag angekündigte bundesweite Verkehrsstreik wird für München massive Auswirkungen haben. Die Gewerkschaft Verdi ruft im ganzen Freistaat Beschäftigte bei Nahverkehr, Flughäfen und Autobahnen in der Regel ganztägig zur Arbeitsniederlegung auf, wie sie am Donnerstag (23. März) mitteilte. Auch der Bahnverkehr ist betroffen, hier ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu bundesweiten Warnstreiks auf.

Mega-Streik in Bayern: Welche Städte es wann trifft

Am Münchner Flughafen hat der Warnstreik bereits am Sonntag begonnen. 150 Flugverbinden sind betroffen, 200.000 Passagiere können ihre Reise durch den zweitägigen Streik nicht antreten.

Am Flughafen in München soll am Sonntag und Montag kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr stattfinden. © Sven Hoppe/dpa

MVG erklärt, was am Streiktag fährt - Dallmayr macht zu

Die MVG hat ihre Notpläne für U-Bahn, Bus und Tram bereits erklärt. Der Betrieb wird wohl maximal in einem Notfallmodus aufrechterhalten werden können. Besonders groß ist die Hoffnung, zumindest die Busse einigermaßen normal fahren zu lassen. In der Innenstadt werden die Läden indes ganz normal öffnen. Eine Ausnahme stellt bisher nur der Feinkostladen Dallmayr – auf der offiziellen Website kündigte der Riese an, erst am Dienstag wieder regulär geöffnet zu haben.

Streik in Bayern: Bahn erwartet volle Züge am Sonntag

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, dürfte es wegen des Warnstreiks ebenfalls bereits am Sonntag zu Behinderungen kommen. Man stelle schon jetzt ein „deutlich erhöhtes Fahrgastaufkommen und eine hohe Auslastung der Züge insbesondere im Fernverkehr fest.“ Zugreisende werden außerdem gebeten, am Sonntag so früh wie möglich ihr vorgesehenes Fahrtziel zu erreichen, da es bereits am Abend zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen kann. Am Montag will die Bahn den Fernverkehr dann komplett einstellen, auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr dürften dann größtenteils ausfallen.

Wegen Mega-Streik am Montag: Bayern hebt Lkw-Fahrverbot am Sonntag auf

Bayern verzichtet nach Angaben des Innenministeriums auf Kontrollen zum Sonntagsfahrverbot für Lkw. Warentransporte können so gegebenenfalls vorgezogen werden. Mit der Maßnahme schließt sich der Freistaat einem Appell des Bundes an, teilte eine Sprecherin mit. Auch Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland kündigten an, das Lkw-Fahrverbot am Sonntag nicht zu kontrollieren oder sogar aufzuheben. (tkip/dpa)