Größter Streik der letzten Jahre: Beteiligte erklären, warum die Arbeit in München heute still steht

Von: Daniela Pohl

Teilen

Andrea Killiches ist Stationsleiterin der Kinderintensivstation am Klinikum Harlaching © Jens Hartmann

Das öffentliche Leben in München steht am Dienstag weitgehend still. Verdi hat zur „größten Streikversammlung der letzten Jahre“ aufgerufen.

München - Bäder, Kliniken, Müllabfuhr, Jobcenter, Sparkasse, Kitas, Stadtverwaltung – Angehörige vieler systemrelevanter Berufe im Ballungsraum München folgen am Dienstag dem Aufruf der Gewerkschaft im Kampf für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen. Die Belastung ist hoch: Nach Verdi-Angaben sind allein bei der Landeshauptstadt über 4000 Stellen unbesetzt. Nicht betroffen ist heute der öffentliche Personennahverkehr. Doch schon am Donnerstag (23. März) müssen sich Flugreisende auf längere Wartezeiten einstellen: Verdi hat Beschäftigte am Flughafen München zu einem sechsstündigen Streik (8 bis 14 Uhr) aufgerufen.

Tarifverhandlungen in München: Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten

Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Ein Hohn, findet Münchens Verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner angesichts der hohen Inflationsrate.

Harald Natter ist seit 36 Jahren Mülllader beim AWM. © Privat

Eine Entscheidung könnte es Ende März geben, wenn die nächsten Verhandlungen in Potsdam stattfinden. „Dann wird sich zeigen, ob eine Einigung am Verhandlungstisch möglich ist oder ob die Tarifrunde weiter eskaliert“, sagt Birner. Was die Streikenden auf die Straße treibt: Unsere Zeitung hat nachgefragt.

„Die Zustände in der Pflege sind nicht mehr tragbar“: Münchner Pflegekräfte am Ende

Andrea Killiches liebt ihre Arbeit. Als Stationsleiterin der Kinderintensivstation am Klinikum Harlaching ist ihr Job auch mehr Berufung als Beruf. Dennoch: „Die Zustände in der Pflege sind nicht mehr tragbar“, sagt die 51-Jährige. Sechs der zwölf Betten auf ihrer Station seien wegen Personalmangels gesperrt, die Mitarbeiter müssten bei Ausfällen auf Abruf bereitstehen. „Das geht nicht auf Dauer. Wir sind am Ende. Wir sind müde.“ Azubis seien teils schon vor Berufsantritt burnoutgefährdet.

Das Fass zum Überlaufen brachte für Killiches eine geplante Zusatzklausel, die die Arbeitgeber in die Tarifverträge einbringen wollen: Die Klausel sieht vor, dass die Krankenhäuser Gehälter kürzen dürfen, wenn es ihnen wirtschaftlich nicht gut geht. „Da fühle ich mich vollkommen bloßgestellt. Deshalb gehe ich auf die Straße.“

Abfallwirtschaftsbetrieb München: „Wenn wir 500 Euro mehr hätten, würde uns ein Stein vom Herzen fallen“

Auch Harald Natter arbeitet an der Grenze der Belastbarkeit. Der 56-Jährige ist seit 36 Jahren Mülllader beim AWM. Sein Bezirk ist der Hauptbahnhof. Hitze im Sommer, Kälte im Winter, vollgestopfte Tonnen, wütende Autofahrer, wenig Kollegen: „Die Arbeitsbelastung nimmt immer mehr zu“, sagt der Vorlader. Die Tour durch den Bezirk gleiche einem Spießrutenlauf, physisch wie psychisch. Natter wünscht sich mehr Wertschätzung für seinen Beruf: „Wenn ich mir alte Lohnzettel aus der D-Mark-Zeit anschaue, bin ich heute nicht weit weg davon.“

Auf 2600 Euro netto kommt der zweifache Vater mit allen Zulagen. „Wenn wir 500 Euro mehr in der Tasche hätten, würde mir und vielen Kollegen ein Stein vom Herzen fallen.“

Markus Schmidt ist Kraftwerksmeister bei den Stadtwerken © Privat

Mehr Geld für Personal: „Nur so verhindern wir eine Abwanderung in die freie Wirtschaft“

Markus Schmidt sorgt dafür, dass die Münchner ihre Energie aus grüner Fernwärme beziehen. Der 52-Jährige ist als Kraftwerksmeister bei den Stadtwerken für die Geothermieanlagen zuständig. Seit 36 Jahren sitzt er „am anderen Ende der Steckdose“, wie er sagt. Vor allem die letzten Jahre waren anstrengend: „Wir haben während Corona die kommunalen Daseinsvorsorge aufrechterhalten. Wir sind systemrelevant.“ Ihr Beitrag zum System – heute so wichtig wie nie: „Wir befinden uns in einem großen Umbruch, in dem wir immer mehr auf erneuerbare Energien umschwenken.“ Der Gewinn von gut qualifizierten Mitarbeitern sei essenziell. „Damit wir neues Personal gewinnen können, muss das Bestandspersonal besser bezahlt werden. Nur so verhindern wir eine Abwanderung in die freie Wirtschaft.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!