Streit mit Viertel-Chefs: Reiter macht einen Rückzieher

Der Maulkorb für die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse durch den Münchner Oberbürgermeister zog einige Proteste nach sich. Nun macht Dieter Reiter einen Rückzieher.

München - Wende im Maulkorb-Streit? OB Dieter Reiter (58, SPD) jedenfalls ruderte gestern zurück. In einem Brief an die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse (BA) teilte der Rathaus-Chef mit: Es sei nie darum gegangen, die Arbeit der lokalen Gremien oder die Berichterstattung darüber zu erschweren.

In einem anderen Schreiben hatte der OB zuvor die Viertel-Chefs aufgefordert, die Presse nicht mehr mit Unterlagen zu versorgen. Die Entscheidung, ob Informationen öffentlich gemacht werden, sollen künftig die Pressestellen der jeweils zuständigen Referate treffen. Auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Unterlagen entscheide die Verwaltung!

BA-Bosse protestierten gegen Reiters Schreiben

Einige BA-Bosse waren deswegen auf die Barrikaden gegangen, sprachen sogar von einem Maulkorb! Nun soll ein gemeinsames Gespräch den Streit klären. Kurios: Der Termin für dieses Treffen stand schon lange vor dem ersten ­Schreiben Reiters fest.

Tatsächlich ist der Austausch zwischen OB und Viertel-Chefs am 28. März von langer Hand geplant. Er findet einmal im Jahr statt. Daher sorgte Reiters Vorgehen gestern auch im Rathaus für Irritationen. „Warum verschickt er solch ein Schreiben, wenn wenige Tage später ohnehin ein Treffen anberaumt ist?“, sagt Stadträtin Anna Hanusch (Grüne). Sie ist zugleich Chefin des BA Neuhausen-Nymphenburg. „Er hätte auch schreiben können, dass er ein Problem sieht und dieses bei dem Treffen anpacken will.“

Reiter macht die Rolle rückwärts

Die Order von oben jedoch kam ohne Warnung. „Klar, dass das keine Begeisterung hervorruft.“ Auch im Rathaus nicht. FDP-Chef Michael Mattar schimpft: „Ich halte das für völlig überflüssig und falsch.“ Hanusch ergänzt: „Das war ziemlich ungeschickt. Ich habe das Gefühl, die Verwaltung mauert sich zusehends ein.“

OB Reiter: „Es ist mir äußerst wichtig, hier zu einem Konsens mit den Vorsitzenden der Bezirksausschüsse zu kommen.“ Und: Bis dahin bleibe die bisherige Praxis unverändert. Die Geschäftsstellen dürfen demnach weiterhin Unterlagen herausgeben. Vorerst.