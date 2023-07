Streit um die Vergabe des Festzelts „Zur Schönheitskönigin“: Wie viel Volksmusik braucht die Oide Wiesn?

Von: Andreas Daschner

Bayerische Volksmusik war ein wichtiger Bestandteil des Programms im Wiesnzelt „Schönheitskönigin“. © SZ Photos

Wirtin Gerdi Reichert hatte die Stadt verklagt, weil Lorenz Stiftl den Vorzug als Wirt der „Schönheitskönigin erhalten hatte. Nun zog sie ihre Klage wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurück.

Ein Wiesnzelt, das aussieht wie um die Jahrhundertwende, dazu Musik im Stile der großen Münchner Volkssänger wie Ferdl Weiß, Roider Jackl oder Bally Prell, dazu Volkstanz: Das Festzelt „Zur Schönheitskönigin“ des Wirtsehepaars Gerdi und Peter Reichert auf der Oidn Wiesn war eine Hommage an die bayerische Volksmusik – zumindest bis 2019.

Gerdi Reichert hatte die Stadt München verklagt. © Sigi Jantz

Bei der ersten Wiesn nach Corona im Jahr 2022 hieß das Zelt dann „Schützenliesl“, als Wirt hatte die Stadt München Lorenz Stiftl den Vorzug gegeben. Sehr zum Ärger von Gerdi Reichert, die sich nach der Trennung von ihrem Mann alleine um das Zelt beworben hatte. Sie verklagte die Stadt und wollte gerichtlich feststellen lassen, dass sie eine Zulassung für die Oide Wiesn hätte bekommen müssen. Gestern zog sie ihre Klage aber zurück, nachdem die Richterin im Verwaltungsgericht deutlich gemacht hatte, dass Reicherts Ansinnen keine Chance hat.

Reichert sieht ihr Kulturprogramm nicht ausreichend bewertet

Hauptstreitpunkt war das Bewertungssystem, mit dessen Hilfe die Stadt die Zeltbetreiber auswählt. Punkte gibt’s zum Beispiel für die technische Ausstattung oder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Reichert hatte 248 Punkte bekommen, Stiftl 256. Reichert war der Ansicht, dass ihr Programm nicht ausreichend bewertet wurde. „Die Stadt München betont immer, wie wichtig das Kulturprogramm ist“, sagte Reicherts Anwältin. Es sei daher nicht nachvollziehbar, „dass jemand mit einem Kulturprogramm, das nichts taugt, meine Mandantin aussticht“. Reichert beanstandete zudem die Bewertung ihrer Ausstattung und das Bewertungssystem, das langjährige Wirte des Oktoberfests gegenüber den Wirten auf der Oidn Wiesn bevorzuge.

Wirtschaftsreferent sieht keinen Grund für Änderungen am Bewertungssystem

Die Vorsitzende Richterin Christine Gibbons hielt dagegen, dass das Bewertungssystem vorher festgelegt und seit Jahren so gehandhabt worden sei. Für eine stärkere Gewichtung des Kulturprogramms brauche es einen Beschluss des Stadtrats. Diesen Hinweis nahm Reicherts Anwältin zum Anlass für einen entsprechenden Appell an die Vertreter der Stadt: „Es wäre schön, wenn der Stadtrat dies machen würde.“

Dass der Appell erhört wird, ist unwahrscheinlich. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner sagte zu unserer Zeitung, dass das Kulturprogramm sorgfältig in den Kriterienkatalog eingebunden worden sei. Das Bewertungssystem werde seit einem Jahrzehnt erfolgreich umgesetzt. „Ich sehe keinen Grund, das System zu ändern, wenn man keine Einzelregelung für einen Wirt will – was offenbar hier gewollt ist“, sagte Baumgärtner.