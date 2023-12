Streit vor Jugendzentrum eskaliert: 17-Jähriger rammt Frau spitzen Gegenstand gegen den Kopf

Von: Elisa Buhrke

Eine Auseinandersetzung vor einem Jugendzentrum in München endet mit einer schwer verletzten Frau und einem 17-Jährigen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wertet den Angriff als versuchten Mord.

München - Eine größere Auseinandersetzung vor einem Jugendzentrum in der Schertlinstraße in München-Obersendling am Freitag, 8. Dezember, endete mit mehreren leicht verletzten Personen und einer schwer verletzten 58-Jährigen. Die Frau wurde von einem Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand am Kopf verletzt, als sie versuchte, in das Geschehen einzugreifen. Nach dem Vorfall flüchteten die Angreifer in Richtung des U-Bahnhofs Machtlfingerstraße.

Wie die Polizei am Montag, 18. Dezember, berichtete, wurde der Angriff auf die 58-Jährige von der Staatsanwaltschaft München als versuchter Mord eingestuft.

Jugendlicher rammt Frau spitzen Gegenstand gegen den Kopf: Versuchter Mord in München

Die 58-Jährige wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kommissariat 11 übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Zuge dieser Untersuchungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen staatenlosen 17-Jährigen, der bereits polizeilich bekannt und in München wohnhaft ist.

Die Staatsanwaltschaft München I bewertete den Angriff des Jugendlichen auf die 58-Jährige als versuchten Mord und beantragte einen entsprechenden Haftbefehl. Dieser wurde vom Amtsgericht München erlassen. Der 17-Jährige konnte am Freitag, den 15. Dezember 2023, im Laufe des Vormittags von Polizeibeamten festgenommen werden. Anschließend wurden seine Wohnräume nach Beweismitteln durchsucht. Der 17-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

