Strom für alle Fälle dank Powerstation

Egal, ob Campingabenteuer, BBQ-Party im Garten oder Blackout-Situationen – die leistungsstarken Geräte sind immer einsatzbereit. © BLUETTI

Die Zukunft der mobilen Energieversorgung ist grün, nachhaltig und flexibel. Powerstationen sind ideale Begleiter für Outdoor-Abenteurer, Gartenpartys und mehr.

In der heutigen vernetzten Welt ist Energie unverzichtbar. Doch fernab der urbanen Gebiete oder bei unerwarteten Stromausfällen wird die Suche nach einer zuverlässigen Stromquelle zu einer wahren Herausforderung. Hier setzt BLUETTI mit sogenannten Powerstations an, um Outdoor-Enthusiasten und Krisenvorsorgern einen sicheren Zugang zu Strom zu garantieren.

Der Anbieter ist seit Jahren ein Vorreiter auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und leistet durch seine Forschung und Entwicklung einen wertvollen Beitrag zur sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit. Mit langlebigen Batterien und Aufladung durch Solarpaneele bringt BLUETTI nicht nur dauerhafte Stromversorgung im Notfall, sondern auch nachhaltige Energie für unterwegs.

AC180, AC60 und B80 – grüne Power für unterwegs

Die Powerstationen AC180 sowie AC60 von BLUETTI bieten vielfältige Lösungen für unterschiedlichste Bedürfnisse. Die Erweiterungsbatterie B80 sorgt indes für zusätzliche Kapazität. Egal, ob Campingabenteuer, BBQ-Party im Garten oder Blackout-Situationen – die leistungsstarken Geräte sind immer einsatzbereit. Alle drei Modelle können über Solarpaneel aufgeladen werden und sind staub- und wasserfest. Für die Steuerung aller Modelle hat BLUETTI eine eigene App entwickelt, um die Powerstationen bequem zu bedienen.

Die AC180 ist die ideale Lösung für längerfristige Stromversorgung. Mit den passenden 500 W Solarpaneelen ist die AC180 in ca. 3 Stunden komplett aufgeladen. Damit kann zum Beispiel ein Standard-Kühlschrank bis zu 14 Stunden betrieben werden, oder ein Telefon 62-mal aufgeladen werden. Die beeindruckende AC180 hat hier neben den üblichen 230 V Steckdosen und USB-Anschlüssen auch ein drahtloses Ladepad und sorgt mit dem eingebauten Überspannungsschutz für zusätzliche Sicherheit. Dies sorgt einerseits für ein Black-Out vor, garantiert aber auch für Urlaube in der freien Natur Zugang zu Strom. Somit kann die AC180 die Batterie für Küchengeräte im Camper entlasten oder als zuverlässige Stromquelle für Remote Work verwendet werden. Mit den passenden 500 W Solarpaneelen ist die AC180 in ca. 3 Stunden komplett aufgeladen.

Die AC60 ist die kleine Schwester des AC180. Trotz der geringeren Größe liefert sie dennoch beeindruckende 600W mit ihrem 403 Wh LFP-Akku. Dieser kann zusätzlich auf 2.015 Wh erweitert werden, sodass Sie auch in der freien Natur lange Zeit mit Strom versorgt werden. Die 200 W Solarpaneele der AC60 garantieren innerhalb von maximal 3h eine volle Aufladung der Powerstation. Mit ihren 9,1 kg ist sie außerdem um 57 Prozent leichter als die AC180 und somit die ideale Begleitung für kurze Campingtrips oder Gartenpartys.

Die Erweiterungsbatterie B80 ist die perfekte Ergänzung zu den Powerstationen AC180 und AC60. Mit dem 806 Wh LFP-Akku sind Nutzer noch flexibler und können die bestehende Powerkapazität erhöhen. Mit der B80 sind zusätzlich zwei USB-Anschlüsse und eine 12V Steckdose vorhanden und kann wie die Powerstationen über Steckdose, Solar, oder Autoanschluss aufgeladen werden.

Darüber hinaus ist der BLUETTI AC200P dank einer exklusiven Urlaubsaktion jetzt zum niedrigsten Preis aller Zeiten erhältlich. Lassen Sie sich diese unglaubliche Gelegenheit nicht entgehen, Ihren Energiebedarf erheblich zu senken. Besuchen Sie die Website unter dem Link, um mehr über den AC200P zu erfahren und von diesem zeitlich begrenzten Angebot zu profitieren. Zögern Sie nicht und sichern Sie sich schon heute Ihre Energiezukunft!