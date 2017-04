Stromkabel gekappt: Lokführer muss Meridian notbremsen 

In der Oberleitung und im Gleis

+ © Bundespolizei Eine mehrere hundert Meter langes Stromkabel stoppte am Freitagabend einen Meridian bei München. © Bundespolizei

Gefährliche Sabotage an Stromkabeln im Gleisbereich: Am Münchner Südring wurde am Freitagabend ein Meridian-Zug von abgeschnittenen Stromkabeln gestoppt. Jetzt ermittelt die Polizei.