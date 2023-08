Drama auf Hochwasser-Isar: Hund springt in braune Fluten und gerät in Strudel

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein übermütiger Sprung ins reißende Isarwasser forderte einen Feuerwehr-Einsatz für Hund Cuba und seine Besitzerin.

München – Am Sonntagnachmittag, 6. August 2023, um 16:08 Uhr, rückte die Feuerwehr aus, nachdem ein Hund in die Isar gesprungen war. Die Situation ereignete sich an der Isar-Wehranlage in Oberföhring.

Geglückte Rettungsaktion: Im Schlauchboot schließt die erleichterte Besitzerin ihren Hund wieder in die Arme. © Feuerwehr München

Braune Fluten nach Starkregen! Hund kämpft mit Strudel

Die Hundebesitzerin spazierte mit ihrem zwei Jahre alten Rhodesian Ridgeback namens Cuba auf der Wehranlage, als der mutige Hund unerwartet über die Mauer ins Isarwasser sprang. Das starke Regenwetter hatte die Isar an diesem Tag anschwellen lassen. An solchen Tagen wird die gemütliche Isar zum reißenden Strom mit gefährlichen Strudeln. Baden wäre da nicht nur für Vierbeiner lebensgefährlich. Umgehend alarmierte die Besitzerin die Feuerwehr.

Cuba befreit sich in Hochwasser-Isar aus gefährlichen Strudel – Rettungsaktion startet

Der Hund schaffte es jedoch, sich aus dem Strudel zu befreien und fand Schutz vor einem geschlossenen Schleusentor, wo er auf seine Retter wartete. Die Wasserretter der Feuerwehr setzten ein Schlauchboot ein, um zu der Wehranlage zu gelangen. Um den Hund so rasch wie möglich wieder in die Hände seiner Besitzerin zu übergeben, erhielt diese eine Rettungsweste und begleitete die Rettungsaktion im Schlauchboot.

Nach einer kurzen Fahrt konnten die Retter den Hund sicher an Bord ziehen, und die erleichterte Hundebesitzerin schloss ihren Vierbeiner in die Arme. An dem Rettungseinsatz waren sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt.

