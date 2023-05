Alfons Schuhbeck: Star-Koch überrascht mit neuer Aktion - Nachfolge in den Südtiroler Stuben nicht vor Sommer

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck ist seit Jahrzehnten ein Star am Münchner Platzl © Jens Hartmann

Alfons Schuhbeck zeigt sich wieder: Der Star-Koch gibt ab Juni Kochkurse in seinem Gewürzladen - seine Nachfolge als Gastronom am Platzl bleibt aber noch ungeklärt. Denn aufwändig gestalten sich die Rückbauarbeiten in den ehemaligen Südtiroler Stuben.

München - Zum Jahresende 2022 hatte Alfons Schuhbeck (74) seine Südtiroler Stuben am Platzl geräumt – der Mietvertrag für das Edel-Restaurant war ausgelaufen, nachdem Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Doch wer tritt seine Nachfolge am Platzl an? Das bleibt weiter unklar.



Denn: Nach tz-Infos werden die Räumlichkeiten noch bis mindestens Ende Juni leerstehen. „Da nach 20 Jahren Gastronomie-Nutzung Elektrotechnik und Brandschutz rundum erneuert werden müssen, sind die Rückbauarbeiten aufwändig und brauchen Zeit“, sagt Annette Baumann von der Staatsoper. Sie hatte wie auch das Hofbräuhaus Eigenbedarf für die Räumlichkeiten angemeldet.



München: Schuhbeck gibt wieder Kochkurse - aber seine Nachfolge in den Südtiroler Stuben bleibt unklar

Aber: „Eine Entscheidung, welcher Nutzer künftig am Platzl 6/8 einziehen wird, ist noch nicht gefallen“, sagt Gerhard Reichel, Geschäftsführer der Immobilien Freistaat Bayern, die für die Vermietung zuständig ist. „Der Rückbau läuft, gestaltet sich aber wider Erwarten zeitintensiv“. Planung und Klärung der Nachnutzung laufen ebenfalls – zuletzt gab es mehrere Begehungen vor Ort.

Aber die Nachnutzungskonzepte „erfordern in jedem Fall bauliche Veränderungen, das zeichnet sich zwischenzeitlich ab“, sagt Reichel. „Die Konkretisierung der Planungen und der dann aller Voraussicht nach erforderliche Umbau beanspruchen noch Zeit. Das hat sich erst nach Rücknahme der Räumlichkeiten so herauskristallisiert.“

Und Schuhbeck? Er wartet aktuell ab, wie der Bundesgerichtshof die Revision gegen sein Hafturteil (drei Jahre und zwei Monate) bewertet - und gibt derweil wieder Kochkurse in seinem Gewürzladen am Platzl. Der erste Termin am 3. Juni ist bereits ausgebucht. Weitere Kurse sollen am 17.6, 1.7. und 15.7. folgen. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 089-20970978 oder per Mail an info@schuhbeck.de. Pro Person kostet ein Tageskurs 330 Euro und dauert von 10 bis 14 Uhr.