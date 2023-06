Ein Drittel der Münchner Studenten wohnt noch bei den Eltern – in anderen Städten sind es noch mehr

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Eine Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung zeigt auf, wie die Wohnungssituation von Münchner Studenten aussieht. Das Elternhaus wurde öfter als eine WG oder ein Studentenwohnheim genannt.

München – Studentenwohnheime, WGs, eine eigene Wohnung oder noch bei den Eltern. Das Centrum für Hochschulentwicklung hat unter anderem Studenten aus München bezüglich ihrer Wohnsituation befragt. Deutlich mehr Studenten leben noch im Elternhaus als in Wohnheimen oder WGs.

Viele Münchner Studenten wohnen noch bei den Eltern. © HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY/Imago Images

Münchner Studenten wohnen am liebsten bei den Eltern: Landeshauptstadt liegt über dem Bayerndurchschnitt

Ein Drittel beziehungsweise 33 Prozent der befragten Münchner Studenten wohnen noch bei den Eltern. Damit liegt die Landeshauptstadt knapp hinter Nürnberg mit 36 Prozent und Erlangen mit 35 Prozent. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 30 Prozent.

Bayerischer Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Amberg mit fast zwei Drittel an „Nesthockern“. 64 Prozent der befragten Studenten aus Amberg leben noch bei den Eltern. Platz zwei und nur knapp dahinter ist Ansbach mit 63 Prozent. Das Schlusslicht bilden Passau und Bayreuth mit jeweils zwölf Prozent. In Bayern leben rund 18 Prozent der Studenten in einem Wohnheim. Mit 24 Prozent und damit fast ein Viertel der Befragten wohnen in einer WG. Dafür leben mit 23 Prozent fast genauso viele Studenten in einer eigenen Wohnung.

Die 13 schönsten Wanderorte in Bayern für Jedermann Fotostrecke ansehen

Bahn beliebter: Studenten aus München nutzen weniger Autos

Der Großteil der Münchner Studenten benutzt lieber den öffentlichen Nahverkehr anstatt das Auto, was aus der Befragung hervorgeht. 76 Prozent der Befragten aus der Landeshauptstadt gaben an, die Bahn für ihre Anreise zu nutzen. In Nürnberg waren es 66 Prozent. In Landshut und Amberg ist das genaue Gegenteil der Fall. 72 Prozent der befragten Studenten in Amberg gaben an, dass sie mit dem Auto in die Universität oder Hochschule fahren und in Landshut waren es 67 Prozent. Besonders beliebt ist das Fahrrad in Bamberg mit 63 Prozent der Angaben durch die befragten Studenten.

Das Centrum für Hochschulentwicklung befragte zwischen dem Wintersemester 2020/2021 und 2022/23 mehr als 82.000 Studenten. Die Befragung entstand im Rahmen des „CHE Hochschulrankings“. Die Studienmacher gehen davon aus, dass die Pandemie das Wohnverhalten der Studierenden nachhaltig beeinflusste.