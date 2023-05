Neue Studie des ADFC München: Auf diesen Straßen wird es für Radfahrer gefährlich - „Viele kennen Regel nicht“

Messungen

Fast zwei Drittel der Autofahrer in München halten beim Überholen von Fahrradfahrern zu wenig Abstand. Zu dem Schluss kommt eine Studie des ADFC.

München - Alle 2,5 Kilometer werden Radfahrende mit weniger Seitenabstand als 1,5 Meter überholt. Das haben Messungen des ADFC München ergeben. Demnach waren 63 Prozent der überholenden Kraftfahrzeuge näher an den Fahrrädern dran als 1,5 Meter. Bei knapp zehn Prozent lag der Abstand sogar unter 75 Zentimetern, und das vorbeifahrende Fahrzeug wäre mit dem ausgestreckten Arm berührbar gewesen.

Neue Studie des ADFC München: Fahrrad-Club hat 5500 Überholvorgänge untersucht

Seit gut zwei Jahren misst und protokolliert der ADFC München mit sogenannten OpenBikeSensoren den Überholabstand von Autofahrenden zu Radfahrenden im Münchner Straßenverkehr. Die Auswertung von rund 5500 Überholvorgängen auf einer Strecke von rund 8900 Kilometern in und um München. hat der Fahrrad-Club am Donnerstag (25. Mai) vorgestellt.

Lediglich 37 Prozent der Fahrzeugfahrer haben demnach einen Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten, ein solches Ereignis erlebten Radfahrende im Schnitt nur alle 4,2 Kilometer Zudem zeigen die Daten, dass Radfahrer nicht nur an einzelnen Stellen zu eng überholt werden, sondern überall im Stadtgebiet. Denn die gemessenen Abstände lassen sich anhand der GPS-Daten den Straßen zuordnen und statistisch aufbereiten.

Überholen auf Georgenstraße & Co.: Wo es für Radler in München besonders gefährlich ist

Hervorzuheben sind die schlechten Überholabstandswerte in der Georgenstraße (zwischen Nordend- und Arcisstraße), wo ein durchschnittlicher Überholabstand von 86 Zentimeter gemessen wurde. Lediglich ein Überholvorgang in dem Straßenabschnitt war mit 1,77 Meter regelkonform – jedoch nur, weil die radfahrende Person nah an parkenden Autos fuhr und sich damit der Gefahr aussetzte, beim plötzlichen Öffnen einer Autotür verletzt zu werden (Dooring-Gefahr).

In der Schleißheimer Straße (beispielsweise zwischen Georgen- und Görrestraße) waren alle 14 aufgezeichneten Überholvorgänge näher als 1,39 Meter (durchschnittlich: ein Meter). In der Maximilianstraße (zwischen Herzog-Rudolf-Straße und Wurzerstraße) waren neun von zwölf erfassten Überholvorgängen näher als 1,5 Meter.

Neue Studie des ADFC München: Das wünscht sich der Fahrrad-Club, um die Situation zu verbessern

Um die Abstände zu messen, hatte der ADFC Februar 2021 bis Mai 2023 18 OpenBikeSensoren im Einsatz. Die Geräte waren an Fahrrädern montiert und erfassen Überholvorgänge - allerdings nicht automatisch, sondern auf Knopfdruck. Heißt auch: Der Radfahrende muss die Messung einleiten. Der OpenBikeSensor zeichnet dann die GPS-Daten des Radlers und den Seitenabstand nach links und rechts auf.

Johan Buchholz, Leiter des OpenBikeSensor-Projekts im ADFC München, sagt: „Viele Autofahrende kennen die gesetzliche Regelung zum Überholabstand nicht. Außerdem fällt es vielen schwer, die innerorts vorgeschriebenen 1,5 Meter Seitenabstand korrekt einzuschätzen.“

Um in zweispurigen Straßen korrekt zu überholen, müssten Autos im Normalfall vollständig auf die zweite Spur wechseln. „Auch erleben wir Fälle, in denen Radfahrende beschimpft, angehupt oder sogar absichtlich zu eng überholt werden.“ Neben Prävention und Aufklärung seien daher systematische polizeiliche Kontrollen und eine sichere, bauliche Fahrradinfrastruktur notwendig.