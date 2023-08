Dramatischer Vorfall in München: Frau (27) aus Hamburg stürzt von Museumsinsel

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau aus Hamburg wurde mittelschwer verletzt, als sie von einer Brüstung auf der Münchner Museumsinsel stürzte. Die 27-Jährige kam in ein Krankenhaus.

München – In der Nacht zu Samstag, 12. August, ereignete sich ein dramatischer Vorfall auf der Münchner Museumsinsel: Eine 27-jährige Frau aus Hamburg stürzte in den frühen Morgenstunden von einer Brüstung und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit dem Titel „Restaurantbesucherin abgestürzt“ mit.

Hamburgerin stürzt in München von einer Brüstung auf der Museumsinsel

Der Notruf bei der Integrierten Leitstelle München ging kurz nach Mitternacht ein und meldete den Sturz einer Frau von einer Brücke. Die Einsatzkräfte, die kurz darauf am Unglücksort eintrafen, fanden die Verletzte in etwa acht Metern Tiefe am Isarufer vor. Es stellte sich heraus, dass die Frau nicht von einer Brücke gefallen war, sondern offenbar über die Brüstung des auf der Insel befindlichen Biergartens gestürzt war.

Um zu der Hamburgerin zu gelangen, „setzten die Feuerwehrleute tragbare Leitern ein. So konnten die Notarztbesatzung sowie Besatzungsmitglieder eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs zu der Verletzten hinabsteigen und mit der medizinischen Versorgung beginnen. Gleichzeitig bereiteten weitere Kräfte die Rettung vor“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auf der Museumsinsel in München wurde eine Frau schwer verletzt (Archivbild). © IMAGO / Lindenthaler

Frau erleidet nach Sturz auf Münchner Museumsinsel mittelschwere Verletzungen

Um die Unfallstelle ausreichend auszuleuchten, setzten die Feuerwehrmänner Scheinwerfer ein. Die Rettung der verletzten Frau erfolgte mithilfe einer Drehleiter. Die Einsatzkräfte befestigten eine Schleifkorbtrage an dem Hubrettungsgerät und ließen diese vorsichtig hinunter. Nachdem die medizinische Erstversorgung abgeschlossen war, wurde die junge Frau in die Trage gelegt und die Rettung eingeleitet.

Das Notarztteam brachte die Verletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik, um ihre weiterführende medizinische Versorgung sicherzustellen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.