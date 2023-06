Hitzewelle in München vorbei: Gewitter im Anmarsch – Waldbrandgefahr

Von: Joshua Eibl

Hitze, Regen, Gewitter: Das Wetter in Bayern wird wechselhaft. © Rolf Poss/imago

Zum Sommerbeginn schossen nicht nur die Temperaturen in München, sondern auch die Waldbrandgefahr in Bayern in die Höhe. Doch für die restliche Feiertagswoche stehen Gewitterwolken vor der Tür.

München – Ganz Bayern kramte vergangenes Wochenende die Badehosen aus dem Keller. Das Anbaden sollte dabei nur der Auftakt zu einem 30 Grad-Juni werden. München nähert sich zwar der 30 Grad Marke an, doch das feuchtwarme Wetter birgt Risiken: Gewitter sind in den kommenden Tagen zu erwarten und auch die Waldbrandgefahr steigt. Das Wetter der einzelnen Regionen in Bayern im Überblick:

München und Bayern nach den ersten Sommertemperaturen: Wo und wann es heiß bleibt

Die Temperaturen bewegen sich zwar auch in den nächsten Tagen auf sommerlichen Niveau – doch der Deutschem Wetterdienst (DWD) rechnet mit einigen Ausreißern. An der Donau werden für Mittwoch (7. Juni) mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad gerechnet und auch in München können bis zu 23 Grad erreicht werden. Bei bis zu 15 Sonnenstunden lässt es sich unter anderem an der Kolumbusstraße gut aushalten. Und auch im restlichen Bayern kann man bei 20 bis 27 Grad auf Sonne hoffen. Allerdings gibt es mäßigen, mitunter auch frischen Wind, vorwiegend aus Nordost. Im Laufe des Tages suchen auch öfters Schauer und einzelne Gewitter Bayern heim und bilden den Auftakt zu wechselhaftem Wetter. Das größte Schauerrisiko besteht im Norden und Osten von Bayern.

Wetter: Münchner Sommer-Hoch schwächelt, erst am Wochenende wird es richtig heiß

Der Fronleichnam-Feiertag beginnt sowohl mit Sonne als auch mit Quellwolken. Dabei ist schon ab dem Vormittag häufig mit Schauern und Gewittern zu rechnen. In München rechnet der DWD mit Wolken bei bis zu 23 Grad. Am wärmsten wird es in Mainfranken mit bis zu 27 Grad. Die restlichen Temperaturen schwanken in Bayern zwischen 21 und 27 Grad, mit meist mäßigen Wind aus Nord bis Nordost.

Während das Frühjahr viel Ernüchterung bereithielt, ist für das Wochenende Besserung in Sicht. Münchner können den Start in das Wochenende bei 25 Grad genießen, sogar bis zu 28 Grad können am Freitag im restlichen Freistaat erreicht werden. Trotzdem muss vor allem in den östlichen Regionen und an den Alpen mit Schauern und einzelnen Gewitter gerechnet werden. Für Samstag und Sonntag sind die Prognosen noch sehr unsicher. Trotzdem kann man vorsichtig von einem weiteren Temperaturanstieg auf bis zu 29 Grad ausgehen.

Waldbrandgefahr in Bayern steigt – Höchste Warnstufe für die Oberpfalz

Zum Monatswechsel schnellten in einigen Regionen Bayerns nicht nur die Temperaturen nach oben, sondern kurze Zeit später auch die Waldbrandgefahr. Der DWD stuft mit dem Waldbrandgefahrenindex jeden Tag die Gefahr für einen Brand in den verschiedenen Regionen Bayerns ein. Bereits am Montag wurde der Index in Teilen des Freistaates erhöht, dieser Trend setzt sich auch für die restliche Woche fort.

In München herrscht mit Stufe drei noch eine mittlere Gefahr für Waldbrände, ganz anders sieht das im restlichen Bayern aus. Für weite Teile von Niederbayern und der Oberpfalz gibt der DWD bereits die Warnstufe vier von fünf möglichen Stufen aus: hohe Waldbrandgefahr. Niederbayern beginnt bereits mit Beobachtungsflügen und die Regierung warnt, keinesfalls in Waldnähe zu rauchen. Auch im unterfränkischen Kitzingen und in Bamberg in Oberfranken gilt zum Wochenende hin bereits die Warnstufe vier.

In der Oberpfalz rund um Regensburg herrscht für Mittwoch sogar die höchste Warnung: Stufe fünf sagt eine sehr hohe Waldbrandgefahr voraus.

Nach dem perfekten Sommerstart zum meteorologischen Sommerbeginn – am vergangenen Donnerstag (1. Juni) – macht der Sommer nun eine kleine Verschnaufspause. Mit den längsten Dämmerungen des Jahres bleibt die Hoffnung auf die Rückkehr des echten Sommerwetters in München am Wochenende.

