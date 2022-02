Sturm über München: Feuerwehr-Kran wird zu Haus gerufen - Mann verletzt sich schwer

Von: Patrick Mayer

Mit einem schweren Kran im Einsatz: die Feuerwehr München nach dem Sturm in Solln. © Feuerwehr München

Die Ausläufer des Sturms Ylenia fegen auch über München hinweg. Am Donnerstagabend zieht die Feuerwehr eine erste Bilanz - und muss mit einem riesigen Kran ausrücken.

München - Reihenweise Zugausfälle. Schulen, die wegen des Risikos auf dem Weg in die Klassenzimmer geschlossen bleiben. Seen und Flüsse, auf denen das Wasser nur so tobt. Orkan Ylenia sorgte in Deutschland teils für erhebliche Schäden. In Niedersachsen wurde ein 37-jähriger Mann sogar von einem herabstürzenden Baum in seinem Auto erschlagen.

Sturm Ylenia über München: 30 Feuerwehr-Einsätze in der Isarmetropole

Auch Oberbayern wurde nicht verschont. Bahn-Strecken um München waren mit umgestürzten Bäumen blockiert, es kam zu vereinzelten Stromausfällen. Am Donnerstagabend (17. Februar) zog die Feuerwehr München auf Nachfrage von tz.de eine erste Bilanz. Bauzäune, die umfielen; abgebrochene Bäume; von Geäst übersäte Straßen - laut der Pressestelle der Branddirektion kam die bayerische Landeshauptstadt mit ihren rund 1,6 Millionen Einwohnern noch glimpflich davon.

So verzeichnete die Feuerwehr - die zudem zu einem gefährlichen Brand in Obergiesing ausrücken musste - von Mittwoch bis Donnerstagnachmittag (Stand 16 Uhr) 30 Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturm. Dies sei nicht außergewöhnlich bei dieser Wetterlage, hieß es von Seiten der Branddirektion. Einen Aufsehen erregenden Einsatz wegen des Orkans Ylenia gab es in der Isarmetropole dennoch. So hatte sich in Solln ein hoher Baum unter der Sturmlast regelrecht an eine Haus angelehnt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich äußerst kompliziert, sodass ein riesiger Feuerwehr-Kran herbeigerufen wurde, um das Haus wieder vom Baum zu befreien, ohne dass großer Schaden angerichtet wird.

Sturm Ylenia über München und Umgebung: Mann aus Germering wird schwer verletzt

Ähnlich bilanzierten die Kollegen im Landkreis München zwischen Unterföhring im Norden, Aschheim im Osten und Schäftlarn im Süden der bayerischen Landeshauptstadt auf Anfrage ihre Einsätze wegen des Sturms.

30 Mal mussten die Feuerwehren im Zusammenhang mit den Orkanböen bis Donnerstagabend ausrücken. Auch hierbei ging es meist um umgeknickte Bäume, unbefahrbare Straßenabschnitte und blockierte Schienen.

Im Video: Orkan in Bayern - Sturmtief Ylenia richtet Schäden an

Das Wichtigste: Wie im Stadtgebiet gab es auch im Landkreis keine Verletzten zu beklagen. Anders sah das an der westlichen Stadtgrenze Münchens aus. Konkret: In Germering wurde ein Mann von Teilen eines herabfallenden Baumes getroffen und dabei schwer verletzt. Laut örtlicher Polizeiinspektion soll er sogar in Lebensgefahr schweben. (pm)