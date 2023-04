Junger Mann in München vermisst - er war zuletzt mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest

Von: Lucas Sauter-Orengo

Raphael Barnickel wird in München vermisst. © Polizei München

Ein junger Mann wird in München vermisst. Er war mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. Zuletzt wurde er in einer Gruppe von Jugendlichen gesehen.

München - Vermistenfall in München: Wie die Polizei mitteilt, wird der 32-jährige Raphael Barnickel aus Rheinland-Pfalz in der Landeshauptstadt gesucht. Er befand sich am Freitag, dem 21. April, mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. In einem unbeobachteten Moment gegen 18:50 Uhr entfernte er sich von seiner Mutter und ist seither nicht auffindbar. Dem Bericht nach konnte die Mutter ihren Sohn zuletzt in einer Gruppe von Jugendlichen sehen.

München: Junger Mann vermisst - er war zuletzt mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest

Name: Raphael Barnickel

Alter: 32 Jahre

Größe: 178 cm

Geburtsort: Seattle / USA

Figur: kräftig

Haare: Dunkelblond, kurz

Sprache: Englisch, Deutsch nur gebrochen

Die Polizei München erklärt in der offiziellen Mitteilung weiter: „Der Vermisste ist Autist und geistig erheblich eingeschränkt. Er dürfte deshalb hilflos un dorientierungslos sein. Lebenswichtige Medikamente benötigt er nicht. Zudem ist bekannt, dass der 32-Jährige gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.“