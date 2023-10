Schwere Trennung von Vorbesitzer: Ranja lief einfach herum – und sucht jetzt ein neues Zuhause

Von: Lisa Metzger

Mit ihren 14 Jahren muss Mischlingshündin Ranja ein neues Zuhause suchen. Seit einem Monat wartet sie im Tierheim München auf neue Besitzer. © Tierheim München

Mit 14 Jahren ist die Hündin Ranja zwar schon etwas älter, dafür umso liebenswerter. Nach einem schweren Schicksalsschlag sucht die Mischlingsdame ein neues Zuhause für ihren Ruhestand.

München – Vom Alter etwas gezeichnet, sei die Mischlingshündin schon. Zu Fuß sei Ranja nicht mehr ganz so gut unterwegs, sagt eine Mitarbeiterin des Tierheims München, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Da darf man sich nichts vormachen, mit ihren 14 Jahren ist sie einfach ein alter Hund.“ Nichtsdestotrotz hat die Mischlingsdame viele gute Qualitäten, die ihre neuen Besitzer durchaus an ihr schätzen können.

Verschmustes und menschenbezogenes Wesen

„Zwar ist Fremden gegenüber schon zurückhaltend“, sagt die Mitarbeiterin des TIerheims. „Aber sie hat bislang keinerlei Abwehrtendenzen gezeigt.“ Hat sie erstmal Vertrauen gefasst, zeigt sich ihre verschmuste Seite. „Ranja hat ein menschenbezogenes Wesen“, heißt es in der Beschreibung der Hündin. Brauche aber aufgrund ihres Alters auch mehr Ruhe, als ein junger Hund.

Ein idealer Familienhund also? Das komme darauf an, sagt die Mitarbeiterin. Ihrer Einschätzung nach könnten kleine Kinder der Mischlingsdame durchaus zu viel werden. „Aber größere Kinder, die mehr Verständnis dafür haben, dass die Hündin auch Ruhe braucht – warum nicht.“ Letztlich komme das auch immer auf den Einzelfall an. Dass Ranja ein neues und liebevolles Zuhause bekommt, daran ist den Mitarbeitern im Tierheim stark gelegen. Denn mit ihren 14 Jahren musste die Hündin einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen.

Etwas in die Jahre gekommen, aber verschmust und menschenlieb: Hundedame Ranja (14) sucht ein neues Zuhause. © Tierheim München

Vorbesitzer wurde Hündin nicht mehr gerecht

„Ranja kam als Fundhund zu uns“, sagt die Mitarbeiterin. Heißt, sie lief einfach so herum. Aufmerksame Passanten kontaktierten schließlich das Tierheim. Natürlich habe man dann erst einmal versucht auszumachen, zu wem sie gehöre, sagt die Mitarbeiterin. „Es hat sich dann herausgestellt, dass sie zu einem älteren Mann gehört.“ Doch statt die Hündin wieder bei sich aufzunehmen, habe der Herr sie in die Obhut des Tierheims gegeben. „Der ältere Mann ist gehbehindert. Er wurde der Hündin nicht mehr gerecht“, erklärt die Mitarbeiterin. Ein Monat ist die alte Hundedame nun schon im Tierheim München untergebracht. Dass diese neue Umgebung für sie sicher keine leichte Sache ist, verstehe sich von selbst.

Gesundheitlicher Zustand von Ranja sei „in der Schwebe“

„Wir wünschen uns für sie ein ebenerdiges Zuhause bei liebevollen Haltern“, sagt die Mitarbeiterin. Ein Zuhause, das dem Alter der Hündin gerecht werde. Ob Ranja sich mit anderen Hunden oder gar Katzen und Kleintieren vertrage, kann die Mitarbeiterin nicht sicher sagen. „Der Vorbesitzer hat dazu keine Angaben gemacht“, sagt sie.

Bei einer Schulterhöhe von 52 Zentimetern wiegt Ranja aktuell fast 20 Kilogramm. Sonst mache die Hündin einen gesunden Eindruck. Lediglich die Mobilität sei altersbedingt schlechter. Ob die Hündin aber noch an anderen Gebrechen leidet, sei aktuell etwas „in der Schwebe“, gesteht die Mitarbeiterin. „Im letzten Blutbild gab es eine Auffälligkeit“, sagt sie. „Aktuell bekommt sie Futter mit einem niedrigen Proteingehalt.“ Der Befund liege ihr aber noch nicht vor. Gut möglich, dass es sich also nur um eine Unregelmäßigkeit handelt.

Grundlegendes über die Hündin:

Name: Ranja Rasse: Mischling (genaues unbekannt) Alter: 14 Jahre Geschlecht: weiblich Besonderheiten: braucht viel Ruhe, verschmust und menschenfreundlich

Wer ein ernsthaftes Interesse an der Hündin habe und der Anforderung nach Ruhe nachkommen kann, dürfe sich gerne jederzeit im Tierheim melden, sagt die Mitarbeiterin. Erreichbar seien sie unter der Telefonnummer 089 921 000 43.

